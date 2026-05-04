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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「ひとりで街を歩いているときの不安な気持ちこそが、心地よい」と題した動画を公開した。動画では、講演会を終えたあとに見知らぬ街を歩いた自身の体験を振り返りながら、日々の生活において意図的に「ひとりになる時間」を持つことの重要性と、その先に見えてくる本質について静かに語っている。



茂木氏は動画の冒頭、前日に登壇した講演会でのエピソードを披露した。夕方から夜にかけて、自分の知らない街の道を30分ほど歩いた体験を振り返り、「自分の知らない街、自分の知らない時間を歩いていて、すごく孤独を感じるんだけど、自分自身に還っていく気がしていいなと思った」と言及。あえて見知らぬ場所を歩くことで、心の中に訪れる特別な感覚について説明した。



地方などへ赴く際、イベントの主催者からタクシーや送迎の車を提案されることが多いという茂木氏。しかし、そうした気遣いに対しても「いや、俺歩きたいんだよね」と断り、自らの足で歩くことを選んでいると明かす。よく知られた中心街ではなく、少し離れた場所を歩くことでしか味わえない感情があるといい、普段自分を包み込んでいる社会的な文脈から離れることの意義を強調している。



さらに茂木氏は、一人になって見知らぬ道を歩くという体験を「本当に贅沢」だと表現。「心細いけど、本質が見えてくる時間だなと思った」と語り、社会との繋がりや日常の役割から一時的に切り離されることで、かえって自分自身の内面と深く向き合えるのだと独自の視点を示した。



最後に茂木氏は、視聴者に向けて「みなさんもそういう時間を、もし機会があったらお持ちになってください」と静かに呼びかけた。常に社会や他者と接続されがちな現代において、あえて孤独で心細い状況に身を置き「1人に還っていく」ことこそが、自己の本質を見つめ直すための豊かな時間になるという余韻を残して動画は締めくくられた。