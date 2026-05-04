井上尚弥VS中谷潤人

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、3-0の判定勝ちを収めた。日本最高峰の2人による大注目の一戦が終わった後、WBA世界フェザー級5位の亀田京之介（MR）がSNSに投稿した内容に様々な反応が集まった。

5万人を超える観客が集った東京ドーム。初回から緊迫ムードが漂い続けた。米専門メディア「ボクシングシーン.com」が「国家の重みと期待を一身に背負った一戦において、ナオヤ・イノウエとジュント・ナカタニはその期待に完璧に応えた」と両者を称えるなど、国内外で大きな注目を浴びたビッグマッチだった。

そんな中、亀田は試合直後にXを更新。「おそらくフェザー上げてくるやろうから、俺がチャンピオンなってるからやる事になるやろうな！ 必ず次勝つ！」と意気込んだ。これに1000件以上のコメントが書き込まれるなど反響が集まっている。

以前から井上に挑発的な投稿を行っていた亀田。この試合前にもメンションをつけて噛みついていた。24日、WBA世界フェザー級4位のルイス・ヌネス（ドミニカ共和国）と同級暫定王座決定戦を行う予定だ。



（THE ANSWER編集部）