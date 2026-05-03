憲法記念日の3日、東京都内では改憲派、護憲派、それぞれが集会を行いました。外国訪問中の高市首相は、改憲派の集会に寄せたビデオメッセージで「行うべきは決断のための議論」だとして、憲法改正に改めて意欲を示しました。

高市首相

「議論のための議論であってはなりません。私たち政治家が国民の皆様の負託に応えるために行うべきなのは、決断のための議論です」

高市首相は「憲法は、時代の要請に合わせて本来、定期的な更新が図られるべきだ」などと訴えました。集会には、連立を組む日本維新の会の議員や、野党から国民民主党の玉木代表らも出席しました。

共産党・田村委員長

「自民党などは『憲法に自衛隊を書き込むだけだ』と言いますが、書き込めばどうなるのか。最後の縛りとも言える海外派遣を阻止する力は打ち破られてしまうのではないでしょうか」

一方、憲法改正に反対する集会には複数の野党幹部が参加し、「憲法9条が日本が戦争をするのを具体的に止めている」などと訴えました。

高市首相は、来年春までに憲法改正の発議にメドをつけることに意欲を示していて、国会では憲法審査会で改正に向けた論点の絞り込みなど議論が加速しています。