“世界が注目”子ザルのパンチくん、飼育員が明かす成長ドキュメントに感動広がる「愛があふれてる」「こういうの待ってました！」 “秘蔵映像”第2弾を市川市が公開
“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている千葉県・市川市動植物園が1日、公式Xを更新。市川市公式YouTubeチャンネルでパンチの“秘蔵映像”が公開されたことを報告した。
【動画】「感動」「愛があふれてる」飼育員が解説！子ザルのパンチの成長ドキュメント
動画は、先月21日に公開された『飼育担当語る #がんばれパンチ 秘話』の続編。投稿では「大好評だった前回に続きパンチ特集 パンチの記録映像を担当飼育員が振り返るほのぼの動画」とつづり、2人の飼育員が“未公開映像”を見ながらパンチとの毎日の記録をゆるく語るオーディオコメンタリーを紹介した。
映像には、生まれて2日目に体を拭き終えた直後に撮ったパンチの“人生初の写真”や同世代のサルたちと交流する様子、すやすやと昼寝をする様子など、パンチの自然体の姿が収められている。
飼育員の2人がとくに感動したと話すのは、パンチがサル山の群れに入り、ほかのサルに初めて抱っこされる瞬間をとらえたシーン。
「パンチが群れに入って自分でいろんなとこに遊びには出かけてるけど、こういう抱かれるシーンっていうのは今までなかったので、僕たち自身もこれを見て結構感動するものがあって」「これを機にどんどんパンチが（ほかの）サルに対しても安心感を覚えて、ぬいぐるみにくっつくんじゃなくてサルにくっつくっていう風に成長していってくれたらいいなっていう思いでした」と、当時の心境を語っていた。
この動画に対し、コメント欄には「なんですか！この神動画」「最高〜」「愛があふれてる」「当時のパンチくんの様子や感想を飼育員さんお2人から聞けて感無量です」「今までのパンチの生い立ちが知れて感動しました」「お2人が説明しながら『可愛い』とおっしゃってるのを聞いてると、とても愛情を感じる 素敵な飼育員さんたちですね」「こういうの待ってました！今後も配信してください！」「貴重なお話ありがとうございました！」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【動画】「感動」「愛があふれてる」飼育員が解説！子ザルのパンチの成長ドキュメント
動画は、先月21日に公開された『飼育担当語る #がんばれパンチ 秘話』の続編。投稿では「大好評だった前回に続きパンチ特集 パンチの記録映像を担当飼育員が振り返るほのぼの動画」とつづり、2人の飼育員が“未公開映像”を見ながらパンチとの毎日の記録をゆるく語るオーディオコメンタリーを紹介した。
飼育員の2人がとくに感動したと話すのは、パンチがサル山の群れに入り、ほかのサルに初めて抱っこされる瞬間をとらえたシーン。
「パンチが群れに入って自分でいろんなとこに遊びには出かけてるけど、こういう抱かれるシーンっていうのは今までなかったので、僕たち自身もこれを見て結構感動するものがあって」「これを機にどんどんパンチが（ほかの）サルに対しても安心感を覚えて、ぬいぐるみにくっつくんじゃなくてサルにくっつくっていう風に成長していってくれたらいいなっていう思いでした」と、当時の心境を語っていた。
この動画に対し、コメント欄には「なんですか！この神動画」「最高〜」「愛があふれてる」「当時のパンチくんの様子や感想を飼育員さんお2人から聞けて感無量です」「今までのパンチの生い立ちが知れて感動しました」「お2人が説明しながら『可愛い』とおっしゃってるのを聞いてると、とても愛情を感じる 素敵な飼育員さんたちですね」「こういうの待ってました！今後も配信してください！」「貴重なお話ありがとうございました！」などと、さまざまな反響が寄せられている。