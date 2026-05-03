【明治安田J1百年構想リーグ】ガンバ大阪 5−0 ヴィッセル神戸（5月2日／パナソニック スタジアム 吹田）

【映像】宇佐美貴史の「変態すぎる股抜きヒールパス」

33歳になっても「天才」ぶりは健在だった。ガンバ大阪のFW宇佐美貴史が、神トラップから股抜きヒールパスでスタジアムを大興奮させた。衝撃のテクニックがSNSでも話題となっている。

G大阪は5月2日、明治安田J1百年構想リーグ第14節でヴィッセル神戸との関西ダービーを迎えた。4−2−3−1のトップ下でスタメン出場した宇佐美は、1点リードで迎えた35分に衝撃のテクニックを見せる。

左サイドから神戸陣内へと攻め込んだG大阪は、FW南野遥海がドリブルを仕掛けるも引っかかってボールをロスト。しかし素早く回収したFW食野亮太郎が、中央の宇佐美へとダイレクトでパスを通した。

ゴールに背を向けた状態だった宇佐美は、足元でボールを止めず、右足のインサイドで少しボールを転がす巧みなトラップを見せる。このボールタッチでボールを奪いに来たMF井手口陽介との距離を取ることに成功すると、後ろを向いたまま井手口の股を抜く絶妙なヒールパスを通すのだ。

「これぞGOD宇佐美」の声も

この神業パスで完璧に抜け出した食野は、左足を振ってニアサイドに鋭いフィニッシュ。シュートはGK前川黛也のセーブに阻まれたものの、宇佐美のマジカルなプレーに実況・解説席も騒然。実況の能政夕介氏が「宇佐美のマジカルパスから最後は食野！」と興奮気味に伝えると、解説の木場昌雄氏も「すごかったですね。身体は後ろ向いてるんですけど、見事なスルーパスでしたね。後ろに目がついているようなスルーパスでした」と大絶賛した。

この一部始終はABEMAのコメント欄やSNSでも大きな話題に。ファンからは「宇佐美えぐ」「うっま」「宇佐美のヒール声出た」「なんやそれ宇佐美w」「変態パスや」「宇佐美のトラップからヒールパスがもうやばすぎて鳥肌よ」「まじで後ろに目がついとるんとちゃうか？」「1人だけ違う次元でサッカーしてた」「これぞGOD宇佐美」と大盛り上がりを見せた。

この日の宇佐美はゴールやアシストこそなかったが、攻撃を加速させたうえ、守備でも献身的に貢献。60分にMF奥抜侃志と交代するまでピッチを走り続けた。なおG大阪は、5−0の快勝を飾り、首位の神戸を撃破。J1百年構想リーグWEST2位に浮上し、神戸に勝点1差まで詰め寄っている。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

