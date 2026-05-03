「日本人離れのパンチ力」浦和FWの“異次元キャノン砲”にファン衝撃！「上田綺世かよ」豪快すぎる恩返し弾に千葉GKは唖然
【明治安田J1百年構想リーグ】浦和レッズ 2−0 ジェフユナイテッド千葉（5月2日／埼玉スタジアム2002）
浦和レッズのFW小森飛絢が、古巣相手に決めた“恩返し弾”が話題だ。ボックス外から迷いなく左足を振り抜くと、GKが一歩も動けない強烈なミドルシュートがゴールネットに突き刺さった。
浦和レッズは5月2日、明治安田J1百年構想リーグ第14節でジェフユナイテッド千葉とホームで対戦。前節に田中達也暫定監督の初陣を白星で飾った勢いのまま、前半を1−0で折り返した。
後半に入ると千葉がボールを握る時間が増え、浦和は60分過ぎまでシュートを打てない苦しい展開に。流れが停滞する中で試合を動かしたのが、57分から途中出場した小森だった。
64分、千葉のMF品田愛斗が自陣からドリブルしたが、浦和のFW肥田野蓮治が後方からスライディングでボールを奪取。こぼれ球を拾ったMF安居海渡がシンプルに小森に繋いだ。
ターンして前を向いた小森は左へ持ち出すと、ボックス外から左足を一閃。逆足から放たれたシュートは威力、コースともに申し分なく、豪快にゴールネットに突き刺さる。まったく反応できなかった千葉のGK若原智哉は、唖然とした表情のまま後ろに倒れ込んだ。
元日本代表FWも絶賛の一撃
2022年から2025年まで所属した古巣・千葉相手にゴラッソを決めた小森は、得点後にユニホームのエンブレムを指さすと、ゴール裏の浦和サポーターの前で両腕を広げるセレブレーションを披露した。
DAZNで解説を務めた福田正博氏（元日本代表FW）は、「凄いシュートですね。インパクトが凄い。右足でも左足でも、ヘディングでもゴールを決められる選手ですね」と絶賛した。
小森の2試合連続ゴールはSNSやABEMAのコメント欄でも話題となり、「やばいキャノン砲」「えー左利きでしたっけ？」「飛絢の弾丸」「相変わらず異次元のシュート。頭でも左右でもゴールパターンが多すぎる」「上田綺世かよ」「生粋のゴールハンター」「日本人離れのパンチ力」「なんちゅーシュートや」など称賛の声が相次いだ。
浦和はこのまま2−0で勝利。田中暫定監督体制で2連勝を飾った。
（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）