米メディア「ジ・アスレチック」のエノ・サリス記者が指摘

ブルージェイズ・岡本和真内野手が2日（日本時間3日）、敵地で行われたツインズ戦に「4番・三塁」で先発出場。6回に2試合連続となる8号ソロを放った。直近7試合は3本塁打＆9打点＆長打率.577と、日本屈指のスラッガーたる資質を見せている。一時の不振を経て、覚醒した“ヒント”があった。

岡本は前日の同カードでメジャー移籍後初となる1試合2本塁打を放つと、この日は2点を追う6回1死で迎えた第3打席、右腕トパのシンカーを強烈に引っ張った。飛距離453フィート（約138メートル）の特大弾を左中間スタンドに叩き込んだ。

昨オフに巨人からメジャーに移った岡本は、デビューから6試合連続安打と上々のデビューを飾った。しかし4月8日（同9日）から27日（同28日）にかけての16試合は打率.193、3本塁打、OPS.650、三振率25.4％と結果が出ない日々があった。しかし翌28日から2試合連続タイムリーを放つと、その後はアーチを量産している。

そんな中、米メディア「ジ・アスレチック」のエノ・サリス記者が29日（同30日）、自身のX（旧ツイッター）にて岡本の“変化”を指摘した。岡本の打席での立ち位置の画像を添え、「オカモトは（打席内での立ち位置を）5インチ（約12.7センチ）後ろに下げ、2インチ（約5センチ）プレートに近づけました。これらはいずれも、空振りを減らすのに役立つはずです」と伝えた。

サリス記者が言及した打席での立ち位置が奏功したのか、実際に岡本のバットが火を噴いている。岡本は1日（同2日）の試合後に地元放送局のインタビューに応じ、「毎日練習を重ねて。コーチと話しながらやってる」とアジャストに尽力していることを明かした。打席の立ち位置の変化もその一つなのかもしれない。（Full-Count編集部）