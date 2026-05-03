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出るぞ出るぞと噂され続けているAppleのスマートグラス。現在、Metaが牽引するスマートグラス市場に、Google、Samsung、そしてAppleが参入して、いよいよ盛り上がってくると期待されています。

Appleはスマートグラスを数モデル開発中と言われていますが、ネタ元のMacRumorsがその操作性に触れています。いわく、ジェスチャーコントロールに対応するだろうと。

Appleのスマートグラスにはカメラが2つ搭載。1つは、もちろんユーザー視点の動画や画像を撮影するため。そしてもう1つは画素数低めの超広角カメラで、ユーザーの手の動きを追うためのもの。

手や指の動きで操作するのは、すでにAppleの空間コンピューター（VRヘッドセット）Vision Proで採用されています。その操作性はなかなか好評だったので、それをグラスに流用するのはいかにもありそうな話です。

スマートグラスの操作性では、音声操作とメガネツル部分のタップが基本のき。これに加え、MetaはリストバンドのNeural Bandでの操作を追加。他社では、スマートリングやアイトラッキングで操作するモデルもでています。

どの操作性がユーザーから最も支持されることになるのか…。まだ初期のスマートグラスだけに楽しみです。

Source: MacRumors