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YouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」が、「【急いで】LINE送信取り消しの制限時間は◯時間以内!?」と題した動画を公開した。動画では、LINE専門家のひらい先生が提供するノウハウを基に、LINEで誤送信してしまった際に役立つ「送信取消」機能の正しい使い方や注意点について詳しく解説されている。



LINEを利用していて、間違った相手にメッセージを送ってしまったり、誤字を送信してしまったりした経験はないだろうか。そんな時に便利なのが、相手の画面からもメッセージを消すことができる「送信取消」機能だ。動画内では、この機能を「出した手紙を、相手が読む前にポストから回収しちゃうこと」と表現している。



しかし、利用にあたってはいくつか重要な注意点がある。最も間違いやすいポイントとして挙げられたのが、「送信取消」と「削除」の違いだ。「削除」を選ぶと自分の画面からメッセージが消えるだけで、相手の画面にはそのまま残ってしまう。相手の画面からも消したい場合は、必ずメッセージを長押しして表示されるメニューから「送信取消」を選ばなければならない。「『削除』はゴミ箱に捨てること、『送信取消』は時間を巻き戻すこと」と、その決定的な違いが強調された。



また、送信取消が可能な制限時間にも注意が必要だ。ルールが変更され、現在は「送ってから1時間以内」となっている。1時間を過ぎると「送信取消」のボタン自体が表示されなくなる。万が一、慌てて先に「削除」を押してしまった場合でも、パソコン版やタブレット版のLINEを併用していれば、そちらの画面から取り消しができる可能性があるという裏技も紹介されている。



相手がすでにメッセージを読んで「既読」がついている状態でも、1時間以内であれば送信取消は可能だ。取り消したという事実は相手に通知されるが、送った内容自体は見られないため安心である。誤送信に気づいた際は、慌てずに正しい手順で「送信取消」を行えば、後悔やトラブルを未然に防ぐことができるはずだ。