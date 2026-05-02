連休中にスーパー銭湯に行く人は多いのではないでしょうか。スーパー銭湯の利用時に持って行くと便利な物について、温浴施設「スパメッツァおおたか竜泉寺の湯」の公式TikTokアカウントが紹介しています。

【豆知識】「えっ…知らなかった」 これがスーパー銭湯の利用時にあると便利な“必需品5選”です！

公式アカウントは「サウナスタッフおすすめ 温泉の必需品5選」というタイトルの動画を公開。

この動画では、スーパー銭湯の利用時に持って行くとおすすめの物として次の5つを挙げています。

■保湿クリーム

温泉の美肌効果で肌が一時的につるつるになっても保湿しないと肌トラブルの原因になる。

■耳栓

耐熱、防水のシリコン製の製品がおすすめ。

■アイマスク

風呂上がりに仮眠を取りたいときに便利。

■コンタクトレンズ

入浴後、コンタクトレンズが乾燥し、目に負担がかかる可能性も。使い捨ての1dayタイプで入浴し、風呂上がりに清潔なものに交換するのがお勧め。

■ボディスクラブ

スクラブで古い角質を落としてから入浴すると温泉成分が肌に浸透しやすくなる。

この投稿に対し、SNS上では「参考にします！」「使い捨てのシリコン耳栓は欠かさず持って行きます」などの声が上がっています。