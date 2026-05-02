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知っておきたいワイモバイル値上げの罠「動いた人だけが得をする」損を回避するプラン変更術

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

通信費見直しアドバイザーの本間輝明氏が、YouTubeチャンネル「ネット乗り換えチャンネル」にて、「ワイモバイル値上げで旧プランの人は年3,960円の損確定！でも逃げ切る方法あります」と題した動画を公開した。本動画では、ワイモバイルの料金値上げに伴い、ユーザーが損するパターンと得するパターンを整理し、具体的な対処法を解説している。



動画の冒頭で本間氏は、ワイモバイルの全プランを対象とした月額料金の値上げについて触れ、現在のプランや支払い方法によって「損する人と得する人がはっきり分かれる」と語る。



最も影響が大きい「損するパターン」として挙げられたのが、旧プラン（シンプルプランやシンプル2プランなど）の利用者である。旧プランには特別割引が一切適用されず、7月から問答無用で月額330円、年間で3,960円の負担増となる。この事態を回避するためには、6月1日までに新プランである「シンプル3」へ変更することが強く推奨された。



また、一般のPayPayカード払いを利用している場合も、220円の値上げは避けられないという。一方で「得するパターン」として、PayPayカードゴールドへの切り替えや、6月1日までにシンプル3へ変更することで、特別割引を受けて年内は値上げ前の料金を維持する方法が紹介された。さらに、おうち割やカード割などの割引が一切適用されていないユーザーに対しては、ワイモバイル自体を見直し、LINEMOや楽天モバイルなど他社へ乗り換える選択肢も提示されている。



本間氏が「動いた人だけが得をする、今回はそういう値上げです」と断言するように、本動画は契約状況を改めて確認する重要性を浮き彫りにした。自身の利用状況に合った最適な選択をすることが、通信費を賢く抑えるカギとなるだろう。