先住猫のヤキモチを解決する驚きのなで方が反響を呼んでいます。話題の投稿は123万回以上表示され「これうちもやりますwwwwww」「まずこの状況が羨ましい」「なんて平和なんでしょう」とのコメントが寄せられていました。

【動画：先輩猫を嫉妬させずに『後輩猫を撫でる方法』とは……飼い主が編み出した『まさかの解決策』】

ヤキモチへの画期的なアイデア

Xアカウント「オキエイコ」に投稿されたのは、先住猫と後輩猫を上手になでる方法です。投稿者さんの前には、先住猫「しらす」ちゃんと後輩猫「おこめ」ちゃんがまったりしています。手前のおこめちゃんをなでると、しらすちゃんがヤキモチをやいてしまうそうです。

そこで、投稿者さんは、奥のしらすちゃんを手のひらでなでながら、腕でおこめちゃんをなでる方法を編み出したのだそう。これならどちらも平等に可愛がることができますね。

しらすちゃんとおこめちゃん、並んでくつろいでいるので、嫉妬するようには見えませんが、実はゆっくり時間をかけて仲良くなっていったそうです。

ただ、いまでもおこめちゃんがあるラインを超えると、しらすちゃんに叱られてしまうのだそう。2匹のペースで、これからもっと仲良くなっていくことを期待したいですね。

高等テクニックに称賛の声

投稿者さんの画期的な「同時なで」を見たXユーザーたちからは「同時撫では技ありですね」「しれっと腕で撫でてる！これは高等テクニック」「これでみんな平等、みんな平和」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「オキエイコ」では、しらすちゃん、おこめちゃんの日常や、投稿者さんが手掛ける猫のためのアイテムの情報などが投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「オキエイコ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。