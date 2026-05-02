◆プロボクシング ▽ＷＢＯアジアパシフィック・フライ級（５０・８キロ以下）１０回戦 △王者・富岡浩介（引き分け）同級５位・田中将吾△（２日、東京ドーム）

ＷＢＯアジアパシフィックフライ級チャンピオン・富岡浩介（２３）＝ＲＥ：ＢＯＯＴ＝が、一進一退の攻防の末に引き分けで初防衛に成功した。挑戦者の同級５位・田中将吾（２４）＝大橋＝と、お互い決定打を打ち込めないまま三者三様の採点となり、ベルトを死守した。

「（終わった瞬間）正直、ぎりぎりで勝ったかなと思った。ドローでも防衛なんで、ホッとしています」と、引き分け防衛に胸をなで下ろした。序盤は前に出る田中のプレッシャーにやや下がる展開。それでも中盤になるとトリッキーな動きで挑戦者の空振りを誘い左を打ち込んだ。

小学校４年からボクシングを始め、高校には進学せずに１７歳でプロデビューした異色派。挑戦者の田中とは中学時代に一度対戦して判定勝ちしている。その田中は高校、大学でタイトルを獲得しアマエリートからプロ入り。「田中選手は自分とは正反対のエリート。自分は雑草の強さをみせます」と意気込みを口にして挑んだ初防衛戦。すっきりと勝つことはできなかったが、ベルトを守る最低限の仕事は成し遂げた。

究極の目標は世界挑戦だが、その前に実現したい試合がある。日本＆東洋太平洋フライ級王者・野上翔（ＲＫ蒲田）との地域タイトル３団体統一戦。野上とは一昨年３月に日本フライ級ユース王座決定戦で対戦し、１―２で判定負けしている。「一度負けている相手。今年中にリベンジがしたい」と、雪辱での地域タイトル３冠取りへ意欲を示した。

戦績は富岡が１１勝（８ＫＯ）４敗１分け、田中は５勝（３ＫＯ）１敗。