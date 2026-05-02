「餓狼伝説 CotW」、「Mr.KARATE」が5月配信決定発売1周年記念の40％オフセールも開催
【餓狼伝説 City of the Wolves｜Mr.KARATE】 5月 配信予定【餓狼伝説 CotW｜Mr.KARATE｜ティザートレーラー】
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SNKは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC（Steam/Epic Gamesストア）用対戦格闘ゲーム「餓狼伝説 City of the Wolves」のSeason Pass 2 DLCキャラクターとして、「Mr.KARATE」を5月に配信する。Season Pass 2の価格は1,980円。
「Mr.KARATE」は、天狗の面で正体を隠した謎の空手家。ティザートレーラーから、正体はロバート・ガルシアだと思われる。
また、本作の発売1周年を記念した「1st Anniversary Sale」が5月6日頃まで開催中。期間中は、本編＋Season Pass 1＋Season Pass 2をまとめて楽しめる「餓狼伝説 City of the Wolves Legend Edition」が通常価格6,490円のところ、40％オフの3,894円で販売される。
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