駅のトイレから出ると、外で待っているはずの息子がいない――！

【子育て中体験】幼い我が子と移動していたら、困った事態に… その時、周りの反応は

母は肝を冷やし、慌てて探し回った。しかし駅の中では見つからず......。

福岡県在住の50代女性・Rさんの体験談。

＜Rさんからのおたより＞

25年前、広島県内のある駅でのことです。

その日は幼稚園児の息子を連れ広島へ来ていました。

いつもはわたしがトイレに行くとき、息子も一緒に入っていたのですが、この時は「外で待っている」と言うので、「ここから動いてはダメ」と言い聞かせ一人でトイレへ入りました。

トイレから出ると、息子が...

しかし、出てみると息子の姿がありません。血の気が引きました。

駅員さん、売店の方などに声をかけ捜しまわりましたが見つからず、警察へ。

事情を説明していると発見の連絡があり、息子は警察官に連れられてきました。

心配で泣いてる私とは正反対に息子はケロっとしています。

一人で駅の外に出てしまったところを、駐車場の警備員さんが、小さい子供一人でいるのはおかしいと話しかけて、引き止めてくれていたそうです。

警察で手続きを済ませ帰路につきましたが、動揺していたため肝心なことを聞いておらず......。

どこの駐車場のなんという方だったのかを聞いて直接お礼を言えば良かったと後悔しています。

あの時助けていただいた警備員さん、本当にありがとうございました。



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