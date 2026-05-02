GWは家族4人で「東京→京都」へ帰省予定なのに、新幹線が満席！「自由席特急券」だけだと“デッキに立ち乗り”になりますか？ 追加料金を払えば座れるでしょうか？ 乗車ルールを確認

全席指定運行の期間でも自由席特急券で乗車できる？

2026年度に新幹線「のぞみ」が全席指定席で運行される期間は次の通りです。



・ゴールデンウィーク：2026年4月24日（金）から5月6日（水）

・お盆：2026年8月7日（金）から8月16日（日）

・シルバーウィーク：2026年9月18日（金）から9月23日（水）

・年末年始：2026年12月25日（金）から2027年1月5日（火）

この期間中であっても、乗車券と自由席特急券を持っていれば、新幹線に乗車すること自体は可能です。ただし、自由席車両の設定がないため、座席に着席することはできません。

JR東海・JR西日本のホームページでも「普通車のデッキ等をご利用いただくことができます」と明記されており、デッキなどに立ち乗りすることが前提です。また、混雑状況によっては「ご希望の列車にご乗車になれない場合がございます」とも記載されており、希望する時間に乗車できない可能性もあります。



自由席特急券で乗っても追加料金が必要？

自由席特急券でも乗車すること自体に問題はないため、立ち乗りする場合は追加料金を支払う必要はありません。一方で、長時間の移動が体力的に厳しい場合や、子ども連れで立ち乗りが難しい場合など、どうしても座席が必要であれば、指定席特急券への変更が必要です。

この場合、指定席との差額を支払うことで変更できます。差額は1人あたり850円から1250円程度で、家族4人の場合は約3400円から5000円です。

ただし、そもそも空席がないと指定席に変更することはできません。今回のケースのように、ゴールデンウィークなどの繁忙期は満席となる可能性が高く、変更できないケースもあるでしょう。キャンセルが出ないかネット上でこまめに確認したり、出発時間をずらすなどの対応が考えられます。

また、のぞみ以外の列車（「ひかり」「こだま」「みずほ」「さくら」「つばめ」など）は自由席が設定されます。移動時間は長くなりますが、これらの列車を利用することを検討するのもよいでしょう。



家族の負担を考えて適切な乗車方法を考えよう

自由席特急券を持っていれば、全席指定期間でも新幹線に乗車すること自体は可能です。座席は利用できませんが、普通車のデッキなどで立ち乗りとなっても問題ない場合は、追加料金を支払う必要はありません。

一方で、どうしても座席が必要な場合は、空席があれば差額を支払って指定席に変更することも可能です。追加料金の目安は、家族4人で約3400円から5000円です。

まずは、家族の負担なども考えて、本当に立ち乗りで帰ることが可能かを考えてみましょう。難しい場合には時間帯をずらしたり、のぞみ以外の列車を利用するなどして、座席を確保する方法を考えましょう。



出典

東海旅客鉄道株式会社・西日本旅客鉄道株式会社 お客様のご利用が特に集中する期間は「のぞみ」全席指定席で運行いたします

執筆者 : 東雲悠太

FP2級、日商簿記3級、管理栄養士