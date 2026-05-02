辻希美、生後8か月の次女・夢空ちゃんのつかまり立ち開始を報告「成長が早くてびっくり」「立ち姿が可愛すぎる」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/05/02】タレントの辻希美が5月2日、自身のInstagramを更新。生後8か月の次女・夢空（ゆめあ）ちゃんがつかまり立ちを始めたことを報告し、反響を呼んでいる。
【写真】38歳5児のママタレ「目が離せない」生後8か月次女が立つ姿
辻は「ハイハイが上手にできるようになったと思ったら急につかまり立ちが始まりもぉ〜目が離せない」とつづり、夢空ちゃんがソファーに手をかけ、しっかりと立っている後ろ姿の写真を公開。生後8ヶ月を迎えた夢空ちゃんの成長の早さに、「本当に成長が早すぎて気持ち追いつかない」と素直な心境を明かした。
この投稿に、ファンからは「成長が早くてびっくり」「目が離せない時期ですね」「立ち姿が可愛すぎる」「すくすく育ってて嬉しい」「さらに忙しい日々の始まりですね」「しっかり立っててすごい」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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◆辻希美、急につかまり立ちが始まった夢空ちゃんに驚き
辻は「ハイハイが上手にできるようになったと思ったら急につかまり立ちが始まりもぉ〜目が離せない」とつづり、夢空ちゃんがソファーに手をかけ、しっかりと立っている後ろ姿の写真を公開。生後8ヶ月を迎えた夢空ちゃんの成長の早さに、「本当に成長が早すぎて気持ち追いつかない」と素直な心境を明かした。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「成長が早くてびっくり」「目が離せない時期ですね」「立ち姿が可愛すぎる」「すくすく育ってて嬉しい」「さらに忙しい日々の始まりですね」「しっかり立っててすごい」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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