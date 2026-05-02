キングコングの西野亮廣が２日、神奈川県内で行われた製作総指揮、原作、脚本を手掛けたアニメ映画「えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜」（廣田裕介監督）の舞台あいさつに登壇。約３０分間のフリートークで熱く語った。

３月２７日の封切りから、約１か月が経過。これまで舞台あいさつを約６０回、ＳＮＳなどで呼びかけてファンと一緒に鑑賞することを１００回ほど行ってきた。地道な活動を続ける日々を振り返り「作品を作ったら届けないといけない。人に任せるのは育児放棄みたい。スタッフが５００人くらいいて、彼らの人生の時間を預かっている。映画をどう届けるか。簡単じゃない」と説明。作品に対する責任を口にした。

映画業界では、公開から３か月ほど経過後は動画サービスでの配信が一般的になっている。それについて「『どうせ待てば、配信で見られる』と思うと、映画館に行く理由がなくなってしまう」。そして「この作品は配信しない。『映画館でしか見られない』でいい。製作委員会で話し合って決めないといけないことだから、怒られると思うけど…」と現状は独断であることを明かしつつ、ふと冷静になり「熱くなっている体育教師みたい」と自身を評して笑った。