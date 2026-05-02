猫が飼い主だけに見せる5つの行動

猫は警戒心が強く、心を許した相手にしか甘えません。そのため、飼い主さんにだけ見せる行動は、信頼関係の深さを示すサインともいえるでしょう。ここでは、実際に猫がどのような行動をするのか詳しく解説していきます。

1.甘えた鳴き声を出す

もともと猫同士は鳴き声でコミュニケーションをとることはほとんどありません。「ニャー」という鳴き声は、人間と暮らす中で飼い主さんに向けて発達させたコミュニケーション手段だと考えられています。

たとえば、猫は信頼を寄せている飼い主さんに対して、声の高さや長さを使い分けて、甘えたり、さまざまな要求を伝えたりします。これは、飼い主さんを母親のように思っているからこその行動です。

また、高めのトーンで繰り返し鳴いてくるときは「構ってほしい」「ごはんが欲しい」といった要求を伝えているサインです。

2.お気に入りのおもちゃを持ってくる

おもちゃや物をくわえて持ってくる行動には「一緒に遊ぼう」という遊びの誘いと飼い主さんへのプレゼントという2つの意味があるとされています。

十分な食事を与えられている環境下では、遊びの誘いの意味合いが強いと考えられますが、おもちゃを「獲物」に見立てて大切な飼い主さんに見せている、獲物を共有しようとしているという説もあります。

この行動の根本には飼い主さんへの信頼感や愛情があると考えられるでしょう。

3.手や顔を舐めてくる

猫が飼い主さんの手や顔を舐めるのは、グルーミングの延長です。猫同士では、親しい相手や信頼できる仲間にしか行わない行動です。つまり飼い主さんのことを自分の親しい仲間だと思っている証拠です。

また、飼い主さんの手や顔をペロペロと舐める行動は、子猫をお世話している感覚になっていると考えられます。帰宅後に舐めてくる場合は、外でついたニオイを確認しているのでしょう。

いずれも、愛情があるからこその行動なのは間違いありません。

4.スリスリと顔を擦りつけてくる

猫が顔を擦りつけてくるのは、自分のニオイを相手に付けようとしている行動です。信頼している相手や仲間と認めた相手にしかしない行動で「あなたは自分のもの」という意思表示だといわれています。そのほか、顔をスリスリするのは、お互いの存在を確認するあいさつの意味合いもあります。

また、帰宅時にスリスリしてくるのは、外についた知らないニオイを自分のニオイで上書きしようとしている行動です。スリスリされたときは、頭や顎のあたりを優しく撫でると喜ぶことが多いでしょう。

5.体重をかけて身を委ねてくる

猫が膝の上に乗ってくる、体にもたれかかってくるという行動は、飼い主さんへの絶対的な安心感があるからこそです。猫は信頼していない相手には、そもそも近づきませんし、まして体重をかけて身を委ねるようなことはありません。

その状態で、グーグーと寝てしまう猫もいますが、一緒にいることで安心し、リラックスしている証拠です。可能ならば、無理に動かしたり体勢を変えたりせずにそのまま寝かせてあげましょう。

上手な応え方は？

飼い主さんにしか見せない行動の多くは、甘えのサインでもあります。基本は、猫が起こしたアクションに対して穏やかに応えることです。鳴いて近づいてきたら声をかける、スリスリしてきたら撫でるなど、猫のペースに合わせた対応を心がけてください。

一方、甘えのサインに過剰に反応したり、無理に抱き上げたりすると嫌がられてしまうこともあります。猫が求めてきたときだけ応じることを基本として、こちらから強引に距離を縮めようとしないのが上手な応え方のポイントです。

まとめ

猫は犬のように「大好き！」といったわかりやすいアピールを見せないことも多いですが、飼い主さんにだけ見せる行動によって「信頼している」「甘えたい」といった気持ちを確かに伝えています。

こうしたサインは日常のなかに自然に紛れているため、意識していなければ見過ごしてしまいがちです。だからこそ、サインを受け取ったときには、気持ちにしっかりと応えてあげましょう。