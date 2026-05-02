Photo: 内藤青也

太陽のコーヒー、飲んでみない？

エネルギーの安定供給がリアルな問題になりつつある現在。“電気を自給自足する”ために太陽光発電という選択肢をぼんやり考えている人もいるのでは？

そんな方に教えたい、おもしろい催しが現在、開催中です。

言わずと知れたポータブル電源メーカー・Jackeryが原宿の地に、太陽光発電をテーマにしたポップアップカフェをオープン。

その名も「Jackery原宿発電所」。

そこでは太陽光発電も活用した「太陽のコーヒー」が飲めるとか。電気とコーヒーが大好きなギズモード編集部が早速、体験してきました。

ポタ電 × カフェ？

Photo: 内藤青也

原宿はキャットストリートに現れたオレンジ色の空間、Jackery原宿発電所。

Image: Jackery

発電所という名前のとおり、会場の屋上では200Wのソーラーパネルが電気を発電中。その電気を活用して作られたコーヒーを実際に飲むことができるので、ポップアップ“カフェ”というわけです。

Image: Jackery

200W、ナメんなよ！

でも、筆者としてはぶっちゃけ「200Wの発電ってどれくらいすごいの？ 数字だけじゃわからなくない？」というのが正直なところでした。

そんなナメた態度の私をわからせるべく、会場にはこんなものが。

Photo: 内藤青也

エアロバイク…ではなく、昔マンガとかで見た懐かしの足漕ぎ式発電機。こちらのコーナーでは来場者が実際に自分の足で発電を体験してみて、200Wの発電にどれだけのパワーが必要なのか、確かめることができるのです。

Photo: 内藤青也

というわけで、同行した編集部・前野に早速発電してもらいました。

Photo: 内藤青也

漕ぐ漕ぐ、全力で漕ぐ前野。久しぶりに必死な人間を見たよ。

Photo: 内藤青也

超えた、200W！ …と歓喜したのも、つかの間。すぐに数字は180W、150W、130W…と下がってしまいました。

どうやら健康な成人男性が全力を出して、ようやく一瞬発電できる電気量が200Wのようです。

ちなみに筆者もトライしましたが、150Wが精一杯でした。無念なり。

太陽の味は、さっぱりしていた

Photo: 内藤青也

全力を出し切った前野。体を動かしたあとは、やっぱりアレですよね。

Photo: 内藤青也

冷たいドリンク、もとい太陽のコーヒー。カフェですから。

Jackeryのブランドカラー、オレンジにちなんだ「オレンジコーヒー」（左）と、太陽の味をイメージしたという「ソーラーブレンド（Iced）」（右）、そして「オレンジパウンドケーキ」をいただきました。

Photo: 内藤青也

オレンジのさっぱりとした甘味と、コーヒーのキリッとした香りのハーモニーに満たされていく前野。

筆者もアイスのソーラーブレンドを飲みましたが、酸味控えめ、コクと香りを味わうタイプで個人的に大好物。

Photo: 内藤青也

カフェではそのほかにも、オレンジティーやマンゴーグラニータ、オレンジトレイベイク、オレンジチョコレートも提供。

ポタ電メーカーでありながらも「本気のメニュー」が揃います。

気になっていたポタ電の実機に触れる

Photo: 内藤青也

発電体験やカフェももちろんですが、さまざまなJackery製品の実物に触れるのも、このイベントの目玉の1つ。

ポータブル電源は金額的にも物理的にも大きな買い物ですから、実際に見て、触って買いたいという人も多いはず。しかし、意外と直接触る機会が少ないんですよね。

Photo: 内藤青也

今回のポップアップで実際に購入できるのは、手のひらサイズの最小モデル「Jackery Explorer 100 Plus」のみですが、ポータブル電源を購入しようと考えている人にとっては、絶好のチャンスになるはず。

Photo: 内藤青也

かわいいグッズ・アイテムもいっぱいありましたよ。

ちょっくらお茶＆発電しに来ない？

Photo: 内藤青也

発電の大変さと、太陽のおいしさを教えてくれたJackery原宿発電所は、5月28日(木)まで開催。

ポータブル電源に興味がある方、ゴールデンウィークに原宿を訪れる方、太陽のコーヒーを飲んで行くのはどうでしょ？

「Jackery原宿発電所」開催概要 ・期間：2026年4月29日(祝)〜5月28日(木) ・営業時間：11:00〜19:00 ※店休日：5月7日(木)・5月11日(月)・5月18日(月)・5月25日(月) ・会場：原宿キャットストリート「原宿 250」（東京都渋谷区神宮前 5-17-25） ・アクセス： 東京メトロ「明治神宮前〈原宿〉駅」

Source: Jackery