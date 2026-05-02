NTTドコモ 代表取締役社長 前田義晃氏、大橋ボクシングジム 会長 大橋秀行氏、井上尚弥選手、中谷潤人選手、M.Tボクシングジム 会長 村野健氏

2日15時から「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人」が東京ドームで開催される。当日の模様は、動画配信サービス「Lemino」と「DAZN」でペイ・パー・ビュー配信（PPV）される。

配信チケットの価格は、当日料金でそれぞれ7150円。なお、NTTドコモの料金プラン「ドコモMAX」と「ドコモ ポイ活MAX」を契約するユーザーは、Leminoにて無料で視聴できる。

配信対象の試合カードは次の通り。配信開始時刻は14時半だが、開演は15時。第1試合から順次進められ、井上尚弥選手・中谷潤人選手の試合は最後になり、DAZN内のニュースページによれば20時～21時ごろの開始になる見込みという。

ファイナル：井上尚弥（大橋） vs 中谷潤人（M.T） セミファイナル：武居由樹（大橋） vs ワン・デカン（中国） セミセミファイナル：井上拓真（大橋） vs 井岡一翔（志成） 第4試合：田中 空（大橋） vs 佐々木尽（八王子中屋） 第3試合：阿部麗也（KG大和）vs 下町俊貴（グリーンツダ） 第2試合：ユン・ドクノ（韓国） vs 森脇唯人（ワールドS） 第1試合：富岡浩介（RE:BOOT） vs 田中将吾（大橋）

DAZNでは、「DAZN Standard」「DAZN Global」「DAZN Baseball」、「DAZN Soccer」を契約中のユーザーにチケットが販売される。なお、dアカウントでDAZNを利用している場合は、DAZN上でチケットは購入できない。

LeminoのPPVチケットは、Leminoのほか、チケットぴあやローソンチケット、イープラス、WOWOW百貨店で購入できる。なお、Leminoプレミアム会員がPPVチケットを購入すると、もれなくdポイントが1000ポイント進呈されるキャンペーンが実施される。

配信は、14時30分からの生配信と、5月31日まで視聴できる見逃し配信が視聴できる。