「阪神３−５巨人」（１日、甲子園球場）

阪神は２試合連続の２桁安打を放ったが、巨人に３−５で競り負け、連勝は２で止まった。佐藤輝明内野手（２７）は２試合連続で３安打放ち、１２球団最多となる今季６度目の猛打賞。年間３０度に達するハイペースで、プロ野球最多記録の２７度を上回る勢いだ。５月は黒星スタートとなったが、“三冠”を維持する頼れる主砲が猛虎打線をけん引する。

バットを振れば、ヒットゾーンへと打球が飛んでいく。佐藤輝が５打数３安打で今季６度目の猛打賞を記録。「良かったです」。敗れただけに明るい表情とはいかなかったが、驚異のペースで安打を積み重ねている。今季初の２試合連続猛打賞で打率も・３８７まで上昇した。

まずは初回１死一、二塁。先発・田中将の１４６キロ直球を捉え、強烈なライナーを中前へ飛ばした。打球速度１８０・９キロは今季最速の１８１・２キロに匹敵する打球。得点にはつながらなかったが、５月も最高のスタートを切った。

三回２死では右前打。直前で森下が併殺打に倒れ、嫌な雰囲気だったが流れを変えた。二盗も成功させ、坂本の２点適時打を呼び込んだ。５点ビハインドから３点差に詰め寄り、まだ試合は分からない。これで前の試合から４打席連続安打となった。

五回１死の打席では、カウント２−２から７球目の直球がボール判定となったところで四球と思い込み、一塁へ歩きかけた。慌てて打席に戻ったが、フルカウントから空振り三振。主砲の勘違いに聖地の空気が一瞬、和んだ。

七回１死の第４打席は田中瑛から右前打。４１安打は両リーグ最多。本塁打はダルベックとサンタナに並ばれたが、まだ“三冠”もキープしている。特筆すべきは猛打賞のペースだ。昨季７度だったが、今季はすでに６度目。年間３０度ペースとしていて、過去最多の２０１０年・西岡剛（ロッテ）、１５年・秋山翔吾（西武）の２７度を超える勢いで快音を奏でている。

九回は守護神のマルティネスに空振り三振だったが、猛虎打線としてもあと一歩のところまで塁上をにぎわせた。藤川監督も「ゲームの形はね、チャンスもつくっていますからね」と悲観せず。今季４度目の２試合連続２桁安打と、打線は好調と言っていい。

振り返れば、開幕戦も４月初戦も黒星スタートだった。それでも３、４月は１７勝９敗１分けと絶好の滑り出し。昨年も５月は１５勝９敗１分けと６つの貯金をつくり、波に乗った。佐藤輝自身も昨季は５月が打率・３２３と月別のハイアベレージを記録している。

一方で巨人には２勝４敗と負け越している。甲子園では３試合で勝利なし。２日からは５連休のゴールデンウイークに突入し、多くの少年少女たちも観戦に来るだろう。「明日も頑張ります」と佐藤輝。伝統の一戦で、虎の４番が打って勝つことをファンは待ちわびている。

【ＮＰＢ最多３０度ペース】佐藤輝の猛打賞６度は今季１２球団最多。１４３試合に換算すると、３０度に達する勢いだ。シーズン猛打賞のプロ野球記録は２７度で、１０年西岡剛（ロッテ）と１５年秋山翔吾（西武）。今季の佐藤輝は、これをしのぐ量産態勢である。