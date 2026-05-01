5人組ダンス＆ボーカルグループ MXV（エムエックスブイ）が、日本コロムビアより6月3日にリリースするデジタルシングル「Perfume」でメジャーデビューする。

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MXVは、2025年1月に結成されたYUTA、MASAKI、TAIYU、TAICHI、KEIの5名からなるダンス＆ボーカルグループ。グループ名は“MIX FIVE”の略称であり、5人それぞれの個性をミックスし、新たなエンターテインメントを生み出していくという想いが込められている。

メジャーリリース第1弾となる本楽曲は、真田佑馬（7ORDER）が作詞、作曲、編曲として参加している。また、八ヶ岳の香水工房 金熊香水とのコラボレーションプロジェクトとして展開され、楽曲の世界観と連動したオリジナル香水を期間限定で販売予定だ。

なおMXVは、本楽曲を皮切りに、7月以降リリース予定のデジタルシングルから本格的な展開がスタートする。

【MXV メンバーコメント】

・YUTA

この度、日本コロムビアよりメジャー・デビューさせて頂くことになりました。僕らにとって念願であり、何より昨年の結成から皆様のたくさんの応援が掴み取った結果です。「MXVの活動を見ているとワクワクする」「この人達ならやってくれる」そう思って頂ける様、チーム一丸となり素敵な音楽を届けて参ります！これからも一緒に歩んでいきましょう！続報を楽しみに待っていてください！-YUTA-

・MASAKI

今回メジャーリリース第一弾のPerfumeは、真田佑馬さんが提供してくださいました！またこうしてご一緒させていただけて光栄です。夜風が気持ちいいこの時期にぴったりな楽曲です！ダンスも含め僕たちの大人な表情やパフォーマンスに注目です！香水のように、皆さんの記憶に残るようなそんな楽曲になって頂ければ嬉しいです。-MASAKI-

【真田佑馬（7ORDER） コメント】

この度「Perfume」を書かせていただきました、真田佑馬です。MXVさんの持つ大人の色気や魅力を音で表現しつつ、それぞれのコラボ香水の個性も感じていただけるような楽曲に仕上げました。香りと音が重なり合う世界観を、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。-真田佑馬-

（文＝リアルサウンド編集部）