Snow Manラウール＆ダンス天才姉妹のチーム“Bumpy”が再集結 6万人参加のダンス大会出場で世界一を目指す【それSnow Manにやらせて下さいSP】
【モデルプレス＝2026/05/01】5月8日のTBS『それSnow Manにやらせて下さい』（毎週金曜よる7時から）2時間SPでは、「ラウール＆ダンス天才姉妹のチーム“Bumpy”再始動」「出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい」の豪華2本立てで放送される。
【写真】「それスノ」SPの豪華ゲスト
ラウールとダンス天才姉妹ほなつ（現在中学1年）・ゆいな（現在高校2年）の3人で組んだダンスチーム“Bumpy”が、1年4カ月ぶりに再始動。前回の日本予選大会で日本一となり、世界大会への切符を獲得し猛練習したラウールたちだったが、世界大会の直前、ラウールの腰の負傷というアクシデントにより、出場を辞退する結末に。その悔しい思いを払拭するため、“Bumpy”が1年4ヵ月ぶりに再集結。世界中から約6万人が参加する世界最高峰のダンス大会で、再び世界一を目指す。
今回は、再集結した3人が日本予選に挑むまでの4カ月間に完全密着した様子を放送。スタジオゲストには前回も本企画を一緒に見守った木村佳乃、TAKAHIROが登場。全員が息を呑んで見守る中、日本予選で優勝し、世界一への道を開くことはできるのか。
世の中にある、一見簡単に“出来そうだけど”実際にやってみたら“出来なさそう”な事や技に1人ずつ挑戦して成功、すなわち“完コピ”し、失敗する事なく10人連続で成功を目指すチャレンジ企画「出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい」第3弾。ゲストには、それスノ3度目の出演となる中村倫也と、それスノ初登場の神木隆之介が参戦。Snow Manと共に究極の連帯責任プレッシャーゲームに挑む。（modelpress編集部）
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◆ラウール＆ダンス天才姉妹のチーム“Bumpy”が再始動
ラウールとダンス天才姉妹ほなつ（現在中学1年）・ゆいな（現在高校2年）の3人で組んだダンスチーム“Bumpy”が、1年4カ月ぶりに再始動。前回の日本予選大会で日本一となり、世界大会への切符を獲得し猛練習したラウールたちだったが、世界大会の直前、ラウールの腰の負傷というアクシデントにより、出場を辞退する結末に。その悔しい思いを払拭するため、“Bumpy”が1年4ヵ月ぶりに再集結。世界中から約6万人が参加する世界最高峰のダンス大会で、再び世界一を目指す。
◆「10人連続完コピチャレンジ」中村倫也＆神木隆之介が参戦
世の中にある、一見簡単に“出来そうだけど”実際にやってみたら“出来なさそう”な事や技に1人ずつ挑戦して成功、すなわち“完コピ”し、失敗する事なく10人連続で成功を目指すチャレンジ企画「出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい」第3弾。ゲストには、それスノ3度目の出演となる中村倫也と、それスノ初登場の神木隆之介が参戦。Snow Manと共に究極の連帯責任プレッシャーゲームに挑む。（modelpress編集部）
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