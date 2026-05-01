食欲を刺激するスパイスの香り！オクラの食感が楽しい「本格キーマカレー」
AIライター自動執筆記事
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東京・荻窪のスパイスカレー＆ビリヤニ専門店「イエロースプーン」の公式YouTubeチャンネル「カレーの沼」が、「オクラが主役！ひき肉とスパイスが旨い『オクラたっぷりキーマカレー』の作り方」と題した動画を公開しました。夏野菜のオクラをふんだんに使った、スパイスの香り豊かな本格キーマカレーのレシピを紹介しています。
動画ではまず、主役となるオクラの下処理からスタート。ヘタとガクを丁寧に取り除き、板ずりをした後にさっと塩茹でします。茹でたオクラは、キーマに混ぜ込む用として斜め切りにしたものと、彩りとして丸ごと使うものの2種類を用意するのがポイントです。
続いて、カレーの香りの決め手となるスパイスの調理に移ります。フライパンに油をひき、マスタードシードやクミンシード、唐辛子などのホールスパイスを順に加え、焦がさないようにじっくりと加熱して香りを油に移していきます。香りが立ってきたら、みじん切りにしたにんにくと生姜、そして玉ねぎを投入。玉ねぎが茶色く色づくまで炒めることで、カレーに深い甘みとコクが生まれます。
玉ねぎをしっかり炒めたら、カレー粉を加えて粉っぽさがなくなるまでさらに加熱。そこに豚ひき肉を加え、ほぐしながら炒め合わせます。鶏がらスープの素や醤油などで味を調えた後、最後に取り分けておいた斜め切りのオクラを加えてさっと混ぜ合わせれば、オクラたっぷりキーマカレーの完成です。
炊きたてのご飯の上にキーマカレーを盛り付け、仕上げに丸ごと取っておいたオクラを添えれば、見た目にも鮮やかで食欲をそそる一皿に。いつものキーマカレーとは一味違う、オクラの食感が楽しいスパイスカレーを食卓の主役にしてみてはいかがでしょうか。
動画ではまず、主役となるオクラの下処理からスタート。ヘタとガクを丁寧に取り除き、板ずりをした後にさっと塩茹でします。茹でたオクラは、キーマに混ぜ込む用として斜め切りにしたものと、彩りとして丸ごと使うものの2種類を用意するのがポイントです。
続いて、カレーの香りの決め手となるスパイスの調理に移ります。フライパンに油をひき、マスタードシードやクミンシード、唐辛子などのホールスパイスを順に加え、焦がさないようにじっくりと加熱して香りを油に移していきます。香りが立ってきたら、みじん切りにしたにんにくと生姜、そして玉ねぎを投入。玉ねぎが茶色く色づくまで炒めることで、カレーに深い甘みとコクが生まれます。
玉ねぎをしっかり炒めたら、カレー粉を加えて粉っぽさがなくなるまでさらに加熱。そこに豚ひき肉を加え、ほぐしながら炒め合わせます。鶏がらスープの素や醤油などで味を調えた後、最後に取り分けておいた斜め切りのオクラを加えてさっと混ぜ合わせれば、オクラたっぷりキーマカレーの完成です。
炊きたてのご飯の上にキーマカレーを盛り付け、仕上げに丸ごと取っておいたオクラを添えれば、見た目にも鮮やかで食欲をそそる一皿に。いつものキーマカレーとは一味違う、オクラの食感が楽しいスパイスカレーを食卓の主役にしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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