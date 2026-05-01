猫の『本音』を見るポイント6選

1.しっぽの動きは「感情」を表現

しっぽは、猫の体の中で最も気持ちが表れやすい部位です。ただし、犬とは異なり「振っている＝嬉しい」とは限りません。ゆっくりと左右に揺れている場合は、リラックスしながら周囲に意識を向けている状態。一方、バタバタと強く振るときは不快感やイライラのサインです。

またピンッと立てて近づいてくるのは親しみや安心、喜びの表れで、しっぽの毛を膨らませているときは威嚇の表れです。しっぽの動きによって感情の意図が大きく変わるので、観察してみてください。

2.耳の角度は「警戒レベル」を示す

猫の耳は「今の瞬間の気持ち」が出やすいパーツです。猫は五感の中でもっとも聴覚が発達しており情報を「音」から収集するため、今、猫が何を気にしているのかわかりやすいです。

たとえば耳が前を向いているなら通常モード。さらにホワッと力が抜けた感じならより安心できる状態といえます。一方、耳が横や後ろに向いているなら不安や警戒のサイン、ペタンと伏せているなら恐怖や威嚇の気持ちが強まっていると考えられます。

3.目の開き方で「リラックス度」を解釈

猫は野生の生活をしていたので、周囲に気を張り巡らせているときは、目を見開く習性があります。緊張や不安、周囲の状況把握といった意味です。

一方、目を細めているときはリラックスしている状態。さらにゆっくりまばたきするのは「敵ではない」という意思表示です。

4.ヒゲは「感情のバロメーター」

ヒゲが前にピンと出ているときは、興味や集中が高まっている状態です。遊び、狩りなどのスイッチが入ったときも、ヒゲを興味の対象物の方向に向けます。

反対に後ろに引いているときは、気持ちも逃げ腰になっているサイン。恐怖やストレスを感じ、不安から身を守ろうとしている状態です。

5.体の姿勢は「最終的な判断材料」

お腹を見せて寝転がるのはリラックスしている状態です。ただし「触ってほしい」「撫でてもいいよ」という意味ではないので、無理に触ると嫌がる場合が多いでしょう。

また体勢を低くしているときは、警戒や不安のサイン。これはいつでも逃げられるように身構えている状態です。ただし、獲物を追うときも低い体勢から飛び出していくことがあるので、行動に映る直前の様子を観察してみるとわかりやすいですよ。

6.鳴き声にも「要求」が含まれている

猫の鳴き声は、気持ちというよりも「伝えたいこと」が含まれています。特に鳴き声のトーンや長さに注目することで、正解に近づくことができます。短く鳴くのは挨拶や呼びかけ、長く鳴き続ける場合は要求や不満がある可能性が高いでしょう。

成猫は本来あまり鳴きませんが、人に向けて鳴くのはコミュニケーションの一つと考えられます。「ごはんがほしい」「かまってほしい」など、具体的な意思を察してみましょう。

正しく読み取るコツ

猫のパーツには、猫の感情が出やすいものの、しっぽ、耳、目、姿勢などをセットで見ることで、本当の気持ちが見えてきます。

たとえば、しっぽをパタンパタンと揺らしていても、目を細めていればリラックスしている可能性もあります。お腹を見せて寝ていても、目を見開いてこちらを観察するようにヒゲを向けていたら、「触られないか警戒しているサイン」でしょう。

猫のしぐさは、ひとつだけで意味を決めつけると誤解しやすいので、サインを単体で判断しないことが大切です。

また猫のしぐさの他にも、「いつもと違う様子」に注目すると、猫の気持ちを知るヒントになります。急に隠れるようになった、居場所が変わった、落ち着きがないなど、些細な変化が猫の気持ちのヒントにつながることも。これは普通の状態を知っているほど鮮明に見えるので、飼い主さんならではの「気づき」をヒントにしましょう。

まとめ

しっぽや耳、目、ヒゲ、姿勢など、猫のパーツには心が表れていることがわかりました。しかし、これらは猫が意図的に動かすというより、本能的な反応といった方が近いかもしれません。

人間は言葉で嘘をつくことができますが、言葉を知らない猫にとって、反射的な動きはすべてが「本音」です。猫は常に人間に対して「本音」で接してくれているので、できる限りその気持ちを正確にキャッチして、お互いが過ごしやすい環境づくりに役立てましょう。