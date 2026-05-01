美術館や博物館を訪れたら、展示や作品はもちろん、可愛いオリジナル限定グッズも気になるところですよね。2026年5月1日（金）から、全国の美術館・博物館のミュージアムショップ限定でサンリオキャラクターズの新作グッズが発売されますよ。

（写真）【サンリオ】美術館・博物館のミュージアムショップ限定グッズ

キャラクターたちがベレー帽を被ったデザインの「ベレーコレクション」

サンリオキャラクターズが織りなす、アートフルな世界観をチェック！

アーティストになったキャラクターたちをイメージし、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、リトルツインスターズ、ポムポムプリン、シナモロールの各キャラクターたちがベレー帽を被ったクラシカルなデザインの「ベレーコレクション」には、マスコットキーホルダー、クリアファイル、ラバーマグネット、クロッキー帳、ピンバッジが登場します。

和の美とキャラクターの可愛らしさが調和した「日本がコレクション」

東京国立博物館所蔵の日本画をモチーフに和の美しさとサンリオキャラクターズの可愛らしさが調和した「日本画コレクション」には、一筆箋、見開きA4クリアファイル、ポストカード、切手風シール。ブックマーカー、アクリルスタンドがラインナップ。

全国主要美術館等にて一斉販売がスタートします。

アートなサンリオキャラクターたちのグッズが気になったら、ぜひ、全国の美術館や博物館に出かけてみてくださいね。

全国の美術館・博物館のミュージアムショップ限定サンリオキャラクターズグッズ

発売日：2026年5月1日（全国主要美術館等にて一斉販売）

発売場所：全国の美術館・博物館内ミュージアムショップ等

※第一弾(順不同)

横手市増田まんが美術館 / 東北歴史博物館 / 水野美術館 / 静岡県富士山世界遺産センター

山梨いちごの王さまミュージアム / あべのハルカス美術館 / 広島市現代美術館

長崎県美術館 / 宮崎県立美術館 / 阿蘇火山博物館 /熊本市現代美術館 / 霧島アートの森

長島美術館 / あかがねミュージアム（予定）

詳しくは公式HPでご確認ください。

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