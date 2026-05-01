「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（５月２日、東京ドーム）

前日計量が東京・後楽園ホール行われた。４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝はリミットの５５・３キロでパスし、元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝も規定より２００グラム軽い５５・１キロで一発クリア。『ＴＨＥ ＤＡＹ やがて、伝説と呼ばれる日』と銘打たれた東京ドーム大会に向けて、井上は「その伝説は井上尚弥なんだと、言わせるような日にしたい」と決意を込めた。

歴史的一戦のゴングを前に全ての準備を終え、臨戦態勢に入った。ともにパウンド・フォー・パウンド入りしている３２勝無敗同士の日本人頂上決戦に向けて、互いに頬がこけ、バキバキに仕上がった肉体を誇示。井上は「今回が一番スムーズにいった気がする。モチベーションのところで、減量を感じないほど、楽しみな気持ちが強かった。減量すらも楽しめた」と、声を弾ませた。

有料イベントとなった公開計量セレモニーはチケットが完売し、ファン１２４５人が集結。大歓声を受けながら、フェイスオフでは中谷と約１３秒間視線を合わせ、握手して健闘を誓い合った。

井上は「（中谷も）すごくいい状態に仕上がっている。明日が楽しみで、いい試合ができるんじゃないか。策というか、どう戦うかは１つではなく、いろいろ自分の中で考えはあるので、明日感じたままに出す」と決戦に備えた。