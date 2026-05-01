ラッパー・シンガーのちゃんみなが、4年前に黒柳徹子と食事の約束をしたものの“歯”を理由に果たせていなかったことを明かした。

【映像】黒柳が気になるちゃんみなの“歯”

ちゃんみなは、4月30日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。4年前に海外ブランドの撮影で黒柳と共演した際のエピソードを明かした。

黒柳が当時のことを「憶えていらっしゃいます？」と尋ねると、ちゃんみなは「もちろんですよ。強烈に憶えています」と即答。「すごい、私が変なポーズいっぱいしてるのに、それにも嫌な顔ひとつせず、ずっとこう楽しんでくださってて」と振り返った。

すると黒柳は「そう、面白かったね。そういう若い方と一緒に仕事するの面白いと思います」と話し、ちゃんみなも「本当ですか。もうすごい、もうすごい貴重な体験でした」と嬉しそうに語った。

そして黒柳は「よく憶えてるのは…あの時あなた歯になんか色んなことやってたでしょ」とちゃんみなの“ティースジュエリー”に話題を向けると、ちゃんみなは「はい、やってました。今もやってますよ。ちょっとですけど」と口を開いて歯を見せた。

「あ、本当ね。奥の方ね。でも前の時は、前歯の方にいっぱい貼ってたでしょ。なんか光ったり色んなことして、すごかったの」と指摘すると、ちゃんみなは「そうなんですよ、ここ。歯にジュエリーを付けるっていうのをですね、長年やってまして…」と説明しながら、なにやら思い出し笑い。

黒柳が「ごはん食べに行きましょうって話になったんですよ、終わってから。そしたら私がね、そういうの歯から取ったらねって言ったの」と当時の状況を説明すると、ちゃんみなも「ごはん食べに行きましょうねってお話をさせていただいて…。でも、それ歯から取れたらどうするの？ 飲み込むの？っておっしゃって…」と話しながらも笑いが止まらない。

黒柳が「私が？なんで…それに興味があったんでしょうね、きっとね」と振り返ると、ちゃんみなは「すごいずっと歯ばっかりみてらっしゃいましたよ」と指摘。

黒柳は「そうなのね。もうちゃんみなさんて言ったら歯って思って。おかしいったら」と爆笑し、「あははははっ。そんなことないですよ」とちゃんみなも終始笑いが止まらない様子だった。

（『徹子の部屋』より）