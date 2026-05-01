【いて座】2026年5月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年5月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
行動が軽やかになり、外出や人との交流が増えそうです。新しいお店に足を運んだり、新しい仲間とのご縁が生まれたりと、その刺激があなたの活力となり、公私ともに生き生きと過ごせるでしょう。
ただし、楽しい流れに任せてダラダラと付き合いすぎると、他のことに影響が出やすいので注意を。特に集中力が途切れやすいため、切り替えを意識することが大切です。仕事面では勢いよく進みやすいぶん、一度立ち止まって確認するひと手間が、結果をより確かなものにしてくれそうです。
＜開運もぐもぐ＞
勢いはそのままに、空回りを防ぎたいときには“金のパワー”を使います。おすすめは、旬の「かぶ」を使った料理です。
かぶは、白い色、丸い形、つや、そしてほんのりとした辛味まで、金のパワーの象意をすべて備えた食材。シンプルにステーキにしてバター醤油で焼きあげれば、つやがさらに増し、金のエネルギーがしっかりと引き出されます。
盛り付けは、丸いお皿で。あなたの勢いを良い方向へ導いてくれる、今の季節にぴったりの一皿になるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）＜全体運＞
行動が軽やかになり、外出や人との交流が増えそうです。新しいお店に足を運んだり、新しい仲間とのご縁が生まれたりと、その刺激があなたの活力となり、公私ともに生き生きと過ごせるでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
勢いはそのままに、空回りを防ぎたいときには“金のパワー”を使います。おすすめは、旬の「かぶ」を使った料理です。
かぶは、白い色、丸い形、つや、そしてほんのりとした辛味まで、金のパワーの象意をすべて備えた食材。シンプルにステーキにしてバター醤油で焼きあげれば、つやがさらに増し、金のエネルギーがしっかりと引き出されます。
盛り付けは、丸いお皿で。あなたの勢いを良い方向へ導いてくれる、今の季節にぴったりの一皿になるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)