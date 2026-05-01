この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

鍋ログ氏が自身のYouTubeチャンネルで「【DAPの問題点】考察｜DAPの抱える3つの致命的問題と解決案」を公開した。動画では、高音質で音楽を楽しめるDAP（Digital Audio Player）の魅力に触れつつ、特にAndroid OSを搭載したモデルが抱える致命的な問題点と、今後の生き残り策について独自の視点から言及している。



鍋ログ氏は、自身のSNS上で行ったアンケートで「外出先のポタオデはどんな運用がメイン？」という問いに対し、「DAP＋有線」が39.6%で1位を獲得したデータを示しつつ、DAPの人気の高さを説明した。しかし同時に、Android OS搭載モデルには「致命的な問題点もある」と指摘し、3つの課題を列挙した。



1つ目は「リチウムイオンバッテリーの寿命」だ。スマートフォンと同様に、約2年でバッテリーが寿命を迎える点に触れ、「折角高価な買い物をしたのに2年程度でバッテリー容量が半分になるのは辛い」と本音を漏らした。2つ目は「OSのサポート期限」である。販売当初から古いバージョンのOSが搭載されていることも多く、数年でサポート更新が切れて対応アプリが減っていく状況を懸念。「Android OSを搭載しないとストリーミングサービス用のアプリが使用できないのに、Android OSを搭載するとバージョン問題がつきまとうというジレンマがある」と語る。3つ目は「スティック型USB-DACの登場」だ。スマートフォンの音質をミドルクラスのDAPに匹敵するレベルまで引き上げられるようになり、「敢えてDAPを選択するメリットが極めて低くなってきている」と厳しい現状を突きつけた。



これらの課題を踏まえ、鍋ログ氏はDAPが今後生き残るための解決案を提示した。「ストリーミングサービスはスマホとスティック型USB-DACに任せて、DAPは組み込みOSを用いたスタンドアロン運用に特化する」という原点回帰の提案や、電動工具のようにバッテリー形状の規格を設けて「交換を容易にする」といった独自の改善策を展開している。最後には「しっかりデメリットも把握した上で購入の検討をなさるのが一番良い」と視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。