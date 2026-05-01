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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

お会計時のもたつきを解消する極小財布「mini」が、素材を新たにしてmachi-yaに登場しました。

フタのない独自設計により中身が一目瞭然となる利便性はそのままに、神秘的な白みがかったイタリアンレザーを採用し、使い込むほどに変化を楽しめる、実用性と機能美を備えたアイテムです。

包み隠された美しさを持つ「ゴースト」

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今回のモデルで最も目を引くのは、イタリアの老舗タンナー・ブルターニャ社が手がける「ゴースト」という植物タンニンなめしレザーです。

まるで霧がかったような半透明のベールは、表面にたっぷり塗り込まれた白いワックスによるもの。淡く包み隠されたような美しさから、ゴーストというユニークな名前がつけられていると想像できます。

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使い込むことで表面のワックスが少しずつ落ち、内側に秘められていた鮮やかな下地の色と艶やかな光沢が姿を現してきます。使う人の習慣によって変化の度合いが異なり、時間を重ねることで自分だけの深い色合いへ育っていくエイジングを楽しめます。

1秒アクセスで思考も動作も最小限にする

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素材の美しさだけでなく、日常使いにおける機能的な設計もポイントです。コンパクト財布は操作に慣れが必要なものも多いですが、「mini」はカード、お札、小銭のすべての収納スペースにフタがありません。

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財布を開いた瞬間に中身全体が見渡せるため、お会計の完了まで財布を持ち替えたり傾けたりする手間が省けます。

お札は折りたたまずにスッと差し込めて、浅くガバッと開く小銭ポケットから目当ての硬貨をすぐに見つけられるなど、レジ前でもたつくことなく、流れるようにスムーズな支払いをサポートしてくれます。

名刺も入る！極小ボディに妥協のない収納力

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携帯性の高さと収納力のバランスも見逃せません。本体は94×59mmというほぼカードサイズのコンパクトさながら、最大でカード7枚、お札11枚、小銭15枚を収納できます。

さらに、一般的なコンパクト財布では収納が難しいとされる名刺や、少し大きめのショップカードなどもひとまとめにして持ち歩き可能。国内で7件の意匠登録がされていることからも、他の財布にはない革新的な工夫が凝らされていることがうかがえます。

日本の職人が革の裏面や断面まで丁寧になめらかに磨き上げているため、出し入れのしやすさと上質さを兼ね備えている点もポイントです。使うたびに心地よさを感じられそうなこの極小財布で、日常の身軽なお出かけをアップデートしてみてはいかがでしょうか。

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Source: machi-ya