―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月28日から4月30日の決算発表を経て5月1日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.1　セレス <3696>
　26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比4.4倍の15.6億円に急拡大し、通期計画の28億円に対する進捗率は55.8％に達し、5年平均の47.6％も上回った。

★No.5　ユナイテド海 <9110>
　26年3月期の連結経常利益は前の期比10.7％増の210億円になり、従来予想の171億円を上回り、減益予想から一転して増益で着地。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<3696> セレス 　　　　東Ｐ 　 +39.40 　　4/30　　　1Q　　　343.47
<5332> ＴＯＴＯ 　　　東Ｐ 　 +18.43 　　4/30　本決算　　　 -3.61
<4709> ＩＤＨＤ 　　　東Ｐ 　 +12.97 　　4/30　本決算　　　　8.02
<5333> ＮＧＫ 　　　　東Ｐ　　 +9.06 　　4/30　本決算　　　 10.29
<9110> ユナイテド海 　東Ｐ　　 +9.05 　　4/30　本決算　　　　4.06

<8103> 明和産 　　　　東Ｐ　　 +8.93 　　4/30　本決算　　　　8.16
<6080> Ｍ＆Ａキャピ 　東Ｐ　　 +7.53 　　4/30　　上期　　　 21.92
<7981> タカラスタ 　　東Ｐ　　 +6.91 　　4/30　本決算　　　　9.26
<9020> ＪＲ東日本 　　東Ｐ　　 +6.03 　　4/30　本決算　　　　0.39
<8035> 東エレク 　　　東Ｐ　　 +6.00 　　4/30　本決算　　　　　－

<6454> マックス 　　　東Ｐ　　 +5.79 　　4/30　本決算　　　　3.91
<7172> ＪＩＡ 　　　　東Ｐ　　 +5.73 　　4/30　　　1Q　　　 46.48
<8015> 豊田通商 　　　東Ｐ　　 +4.58 　　4/30　本決算　　　　　－
<9044> ＮＡＮＫＡＩ 　東Ｐ　　 +3.95 　　4/30　本決算　　　 -4.93
<4221> 大倉工 　　　　東Ｐ　　 +3.28 　　4/30　　　1Q　　　 31.69

<6981> 村田製 　　　　東Ｐ　　 +3.26 　　4/30　本決算　　　 26.36
<6135> 牧野フ 　　　　東Ｐ　　 +3.22 　　4/30　本決算　　　　4.03
<9202> ＡＮＡＨＤ 　　東Ｐ　　 +2.72 　　4/30　本決算　　　-37.63
<7942> ＪＳＰ 　　　　東Ｐ　　 +2.63 　　4/30　本決算　　　-11.02
<9201> ＪＡＬ 　　　　東Ｐ　　 +2.56 　　4/30　本決算　　　　　－

<7976> 菱鉛筆 　　　　東Ｐ　　 +2.30 　　4/30　　　1Q　　　 51.67
<1878> 大東建 　　　　東Ｐ　　 +2.19 　　4/30　本決算　　　　0.60
<2410> キャリアデザ 　東Ｐ　　 +1.70 　　4/30　　上期　　　 12.03
<9962> ミスミＧ 　　　東Ｐ　　 +1.32 　　4/30　本決算　　　 13.86
<4373> シンプレクス 　東Ｐ　　 +0.91 　　4/30　本決算　　　 18.05

<2692> 伊藤忠食 　　　東Ｐ　　 +0.15 　　4/30　本決算　　　　　－
<5938> ＬＩＸＩＬ 　　東Ｐ　　 +0.09 　　4/30　本決算　　　 59.15

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした5月1日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。

株探ニュース