500円は奇跡だよ…！「靴屋で買ったら千円はしそう…」「サイズが合えば超お得」

ダイソーで可愛いミッキーデザインのサンダルを発見！ゴミ出しやコンビニなど「ちょっとそこまで」に便利なつっかけタイプですが、100円ショップとは思えない履き心地の良さに驚きました。大人も欲しくなるクオリティと、こだわりの設計を兼ね備えた優秀な一足。その魅力を詳しくレポートします♪

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商品情報

商品名：サンダル（ミッキーアイコン）

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：22〜24cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480810584

このデザインで500円はびっくり！ダイソー商品とは思えないデザインのサンダル

ダイソーの季節もの売り場で、ディズニー好き必見の商品を発見！それがこちらの『サンダル（ミッキーアイコン）』です。

おしゃれなミッキーデザインのサンダルが550円（税込）で売られていたんです。甲の部分にはミッキーシェイプと「Mickey Mouse」のロゴ。大人可愛いデザインがたまりませんね！

そしてかかと側にはミッキーの全身シルエットがプリントされていました。

デザインが可愛いだけでなく、これだけ厚みもあり、100円ショップのサンダルの中では一線を画すクオリティ。しかしながら550円（税込）というお手頃価格で買えるとは、さすがダイソーです。

可愛いだけじゃない！履きやすさにもこだわられたサンダル

サイズは22〜24cmで、売り場にはメンズサイズが見当たらず、レディースサイズ中心の展開のようです。

ソール部分には足の形に合わせたくぼみや、土踏まずの部分に膨らみがあり足がフィットする作り。

またこのように力を加えても大きく曲がったりつぶれたりせず、適度にしなる程度の強度があります。そのため100均サンダルにありがちなペラペラさはなく、歩きにくさや底付き感を感じさせません！

サイズ選びが運命の分かれ道。ゆったりとした作りではないため、幅広さんや甲高さんは、購入前に自分の足にフィットするかをしっかり確認するのが正解です。

550円（税込）と手頃ながら、自分にぴったりのサイズを選べば、その「お値段以上」な履き心地の虜になりますよ！

今回はダイソーで購入した『サンダル（ミッキーアイコン）』をご紹介しました。ちょっとしたゴミ出しや、コンビニまでのお出かけなど、日常のちょっとしたシーンで使うのにぴったりなアイテム。

サイズが合えばとてもおすすめなので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。