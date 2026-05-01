テニス男子で元世界４位の錦織圭（３６）＝ユニクロ＝が１日、今季限りでの現役引退を発表した。１４年全米オープン準優勝、１６年リオデジャネイロ五輪銅メダル、日本男子最高の世界ランク４位と数々の偉業を打ち立ててきた第一人者。近年は度重なる怪我に苦しんできたが「これまでのすべてを振り返ったとき、『やり切った』と胸を張って言える自分がいます」と、ＳＮＳで心境をつづった。

錦織の発表文は次の通り。

「今日は皆さまにご報告があります。

このたび、今シーズンをもって現役を引退する決断をいたしました。

小さい頃からテニスに夢中になり、『世界で戦いたい』という思いだけを胸に走り続けてきました。

その中でトップの舞台に立ち、トップ１０という場所まで辿り着けたことは、自分にとって大きな誇りです。

限界に挑み続ける日々の中で、勝利の喜びや敗戦の悔しさ、満員の会場で感じたあの特別な空気は、何にも代えがたいものでした。

また、度重なる怪我との戦いの中で、思うようにプレーできないもどかしさや、不安に押しつぶされそうになったこともありました。

それでも『テニスが好きだ』『もっと強くなれる』という思いが、何度でも自分をコートに戻してくれました。

そのすべての過程が、自分の人生を豊かにし、今の自分をつくってくれたと感じています。

どんな時も応援してくださった皆さま、そして常にそばで支えてくれた家族に、心から感謝しています。

正直に言えば、今でもコートに立ち続けたい気持ちはあります。

それでも、これまでのすべてを振り返ったとき、『やり切った』と胸を張って言える自分がいます。

テニスという競技に出会えたこと、この道を歩んでこられたことを、心から幸せに思います。

残りの試合も、一瞬一瞬を大切に、最後まで戦い抜きます。 錦織圭」

◇錦織 圭（にしこり・けい）１９８９年１２月２９日、島根県松江市出身。５歳でテニスを始め、１３歳から米国の名門アカデミーに留学。０７年に１７歳でプロ転向した。０８年に日本男子で松岡修造に次ぐ２人目のツアー優勝。１４年の全米オープンでは、四大大会シングルスで日本選手初の準優勝を果たした。１６年リオデジャネイロ五輪では日本テニス界８６年ぶりのメダルとなる銅メダルを獲得。２１年東京五輪ベスト８。世界ランキングの最高は４位。２０年１２月に元モデルの山内舞さんと結婚。現在は２児のパパとなっている。