男子テニスで、アジア男子最高の世界ランキング４位に上り詰め、２０１４年全米では準優勝に輝いた錦織圭（３６）＝ユニクロ＝が、今季限りでの引退を決めた。１日、本人がＳＮＳで発表した。右肘、左股関節など３度の手術や多くのけがを乗り越え、満身創痍（そうい）でも現役を続行してきた錦織の真意を、長年取材してきた記者が探る。

この数年、錦織が必ず口にしてきた言葉がある。

「この与えられた才能を、けがなどで終わらせるのはもったいない」。

文字だけを読めば、「不遜」と誤解を生むかもしれない。しかし、真の意味は違うところにある。

ひと言も英語がしゃべれず、内気で、ひょろっとした錦織少年が、たゆまぬ努力で、世界に羽ばたいたことは紛れもない事実だ。しかし、個人競技で、最も競技人口が多いと言われるテニス。世界のトップに行くためには、努力だけではいかんともしがたい。

長年、錦織のマネジャーを務めているＩＭＧのオリビエ・ファン・リンドンク氏は、錦織を初めて見たときのことを、今でも覚えている。「黄金の右手を持っている」。球をどのようにでも扱える才能のことだ。「これだけは教えても教えられない」

その才能に、錦織は偶然にも選ばれたのだ。だから、錦織が「この与えられた才能を」という時は、謙遜でもあるだろう。「こんな自分が、その才能を授かってしまった」とも言えるのだ。だから、簡単に、けがなどで捨てられないとなる。

５歳から始めたテニスだが、「けがで出られなかった時間も長いので、実働はもっと短い」という負けん気の強さもある。昨年末の単独インタビューでは、「けがで辞めるのは、一番アスリートがしたくない最悪のシチュエーション」と話していた。

ずっとあこがれで模範としてきた４大大会２０度の優勝を誇るロジャー・フェデラー（スイス）。その彼が、４１歳で膝のけがで引退するとき、錦織は「そんな彼を見たくなかった」とショックを受けていた。それだけ、けがでの引退を嫌っていたのだ。

しかし、限界はある。直近２大会のツアー下部大会は、１回戦は十分に戦えるが、２回戦で失速した。努力と才能でけがに立ち向かい、戦い続けた今、もうやれることはやったと思えたのではないだろうか。（テニス担当・吉松忠弘）