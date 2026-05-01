１００周年記念大会となる卓球の世界選手権団体戦（４月２８日〜５月１０日）で、日本代表は男女ともに２日に英・ロンドンで初戦に臨む。日本男子は張本智和（２２）＝トヨタ自動車＝と松島輝空（そら、１９）のダブルエースで５７年ぶりの頂点を目指す。（取材・構成＝林 直史、宮下 京香）

張本智は“中国超え”への確かな手応えを感じている。昨年１０月のアジア選手権準決勝。中国に２勝３敗で敗れたが、５試合全てがフルゲームと紙一重の差だった。「アジア選手権の時よりも、日本は強くなっている。中国とも五分五分ぐらいだと思う」。大会１１連覇中の絶対王者の背中は、はっきりと見えている。

世界選手権団体戦は４度目の挑戦。心境はこれまでとは全く異なる。１４歳で初めて出場した１８年大会からエースとして重圧を一身に背負ってきたが、この２年間で４学年下の松島が目覚ましい成長を遂げた。世界ランク３位の自身と、同８位の松島の“二枚看板”で戦える態勢が整い「年下に安心して頼ることができるというのは、２２歳で初めての経験。対等に２点（起用で）戦える仲間ができたことはすごく心強いし、新鮮」と胸を高鳴らせた。

世界１０位以内に複数選手が位置するのは日本と中国だけだ。「トップ１０が４点（試合）出られるのは他の国にない強み」。岸川聖也監督（３８）には大会前「ランクで僕に気を使ってエースで使う必要はない。相手を見て松島をエースで使ってもらって大丈夫です」と申し出た。フランスなど強豪がひしめく戦いで最善のオーダーを組めるようにとの思いからの行動だった。

経験や実績を含め、チームを引っ張る存在であることも自覚している。「世界卓球は爆発しないといけない大会。全員で金メダル、結果だけを求めて頑張りたい」。５７年ぶりの世界一奪還へ。強い気持ちで挑みにいく。（林 直史）

◆世界卓球選手権 第１回大会は１９２６年ロンドンで開催。２００３年から個人戦（奇数年）と団体戦（偶数年）が交互に行われ、団体戦の今大会は１００周年記念大会。

◆団体戦の大会方式

男女とも６４の国・地域が２つに分かれ、日本を含む世界ランク上位７チームと開催国の英国の計８チームは、ステージ１Ａ（総当たりの１次リーグ＝Ｌ）でシード順を決め、全チームがステージ２（決勝トーナメント＝Ｔ）に進出。残りの５６チームが１組４チーム１４組に分かれて１次Ｌを戦い、各組１位などの計３２チームが決勝Ｔへ。

◆張本 智和（はりもと・ともかず）２００３年６月２７日、仙台市生まれ。２２歳。１７年世界卓球個人戦は史上最年少１３歳で８強。１８年全日本選手権、ワールドツアー・グランドファイナルで最年少制覇。２１年東京五輪団体銅。世界ランク最高は２位。１７６センチ。家族は両親と妹・美和。