「かなり動揺した」ド軍25歳捕手の走者への「デブ野郎」発言が波紋！　繰り返された“暴言”に敵選手も怒りの告白「何を言ってるんだ？って戸惑った」

ドジャースで先発マスクを被る機会も増えているラッシング(C)Getty Images

世界一チームとの激闘で起きた“衝突”は苛烈なものだった。

グラウンド上での内幕を吐露したのは、カブスのニコ・ホーナーだ。現地時間4月28日に米ポッドキャスト番組『Spiegel and Holmes』に出演した28歳は、今月25日に敵で行われたドジャース戦で相手捕手のダルトン・ラッシングとの“あるやり取り”を告白した。

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一進一退の攻防の中で起きた出来事だった。

カブスが1点をリードで迎えた3回表1死一塁でホーナーが打席に立った際、対峙した相手先発の佐々木朗希が暴投。ボールの処理にラッシングがまごつく間に一塁走者のミゲル・アマヤは二塁に進塁。見事な走塁を見せていた。

アマヤの進塁に気づき、懸命に二塁に送球したものの、間に合わなかったラッシングは、ここで「デブ野郎」とポツり。セーフとなった直後、自身の拙守から進塁を許した悔しさからか、咄嗟に漏れ出た25歳の若手捕手をじろっと睨みつけるホーナーの姿はSNS上で拡散。小さくない波紋を広げた。

SNSで話題となったことを知っていたというホーナーは、「正直に言って、あの後、もう少し直接的に彼（ラッシング）に立ち向かっていれば良かったと思っていたんだ」と証言。アマヤに対する暴言が聞こえていたことを認めた上で、グッと堪え、行動を起こさなかった理由を赤裸々に明かしている。