俳優の柳沢慎吾が３０日、東京・角川シネマ有楽町で行われたトークイベントで薬師丸ひろ子主演「セーラー服と機関銃」（赤川次郎原作、相米慎二監督、１９８１年公開）の思い出を語った。

柳沢は、薬師丸演じる目高組の組長・星泉の高校時代の同級生３人組（柳沢、光石研、岡竜也）のひとりとして出演。泉に寄り添い、心の支えとなる貴重な存在として共演していた。

柳沢の話は、失意にあった泉が、目高組の組員ヒコ（林家しん平）に頼んでバイク後方に乗せてもらい、暴走族とともにバイクを走らせ、ショックを癒やす名場面の内容に。カメラをトラックの荷台に乗せて撮影されたワンシーンワンカットの長いシーンだった。

「あの暴走族の人たちは“本物の方”。撮影したの深夜３時ですよ。（寝てた住民が）びっくりして起きちゃって１１０番通報されて。制作の人が後で新宿署に行って始末書か何か書いたはずですよ」と昨日のことのように話した。

５月１日開幕する「角川映画祭」では「セーラー服と機関銃 ４Ｋデジタル修復版」も注目作のひとつ。当時、５０億円近い興収を記録する大ヒットとなり、薬師丸の人気を不動のものとした。この日、その先行上映後、柳沢のトークイベントが行われた。