世界的人気を誇るSF映画シリーズ「スター・ウォーズ」の最新作公開を前にしたイベントが、4月29日から大阪・梅田で始まった。



イベント「STAR WARS DAY OSAKA 2026」は、5月22日に公開される映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』を記念した企画だ。

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』 (C) 2026 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.5月22日（金）日米同時公開ウォルト・ディズニー・ジャパン

会場のMBS毎日放送1Fロビー（大阪市北区茶屋町）では、主人公の賞金稼ぎ「マンダロリアン」と、強いフォースを持つ子ども「グローグー」の等身大スタチューをはじめ、写真撮影ができるフォトスポットが設けられている。

マンダロリアンとグローグーの等身大スタチュー 『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』 (C) 2026 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.5月22日（金）日米同時公開ウォルト・ディズニー・ジャパン

また、日本文化との関わりに着目した展示として、浮世絵師TAKUMIによる作品や、スタジオジブリとルーカスフィルムのクリエイターが手がけた特別アートを西日本で初めて公開している。

浮世絵師TAKUMI氏による浮世絵作品 『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』 (C) 2026 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.5月22日（金）日米同時公開ウォルト・ディズニー・ジャパン

スタジオジブリとルーカスフィルムの特別アート 『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』 (C) 2026 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.5月22日（金）日米同時公開ウォルト・ディズニー・ジャパン

日本人アーティストやタレントらが手がけた「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」のアートコレクションでは、大のスター・ウォーズファンだという俳優・伊藤英明さんや、タレント・佐々木久美さんらの作品が登場。モデルでタレントのアン ミカさん、お笑いコンビ「シャンプーハット」の恋さんによる作品は大阪会場で初めて公開されている。さらに、書道家としても活動するタレントの中山秀征さんが制作した「我らの道」の書も並ぶ。



ほかにも、上田安子服飾専門学校の学生による作品や、グローグーをモチーフにした文楽人形なども展示され、大阪ならではの企画となっている。

アートコレクションの一部より、左端が伊藤英明さんの作品 『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』 (C) 2026 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.5月22日（金）日米同時公開ウォルト・ディズニー・ジャパン

アートコレクションより、アン ミカさんや恋さんらの作品も 『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』 (C) 2026 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.5月22日（金）日米同時公開ウォルト・ディズニー・ジャパン

会場内の物販コーナーでは、限定商品を含むおよそ500点の関連グッズを販売している。



イベントは5月12日まで。入場無料で、開催時間は午前10時〜午後7時（最終日は午後5時まで）。主催者によると、混雑時に入場制限を行う場合があるという。

関連グッズも登場 『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』 (C) 2026 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.5月22日（金）日米同時公開ウォルト・ディズニー・ジャパン

大阪限定グッズも登場 『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』 (C) 2026 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.5月22日（金）日米同時公開ウォルト・ディズニー・ジャパン

さらに、梅田エリアでは関連企画として、街中での装飾なども行われている。阪急サン広場には巨大なグローグーのオブジェが登場しているほか、複合施設「NU茶屋町」の外周には「スター・ウォーズ」のフラッグが掲出され、映画の公開に向けた機運を高めている。いずれも5月31日まで実施される。



『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』

(C) 2026 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

5月22日（金）日米同時公開

ウォルト・ディズニー・ジャパン

阪急サン広場の展示より 『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』 (C) 2026 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.5月22日（金）日米同時公開ウォルト・ディズニー・ジャパン