【1位〜6位】5月1日(金)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】蟹座 総合運：★★★★★

まずは、趣味や好きなことに時間を使うと吉。すると今日は、ほかのことでもすばらしいアイディアがひらめいたり、自信が湧いてきたりするはず。趣味仲間と過ごすのなら、普段から気があう人を選ぶのが、運気を生かすポイント。



恋愛運

恋愛に強い追い風が吹いてくる運気！あなたが大胆に行動すると、追い風はさらに強くなるでしょう。恋の相手には、普段よりも情熱を込めた視線を向けて。出会いにも積極的に動いて〇。すぐに距離が縮まっていきそうです。



金運

これまで趣味で楽しんできたことを副業にする、もしくは、その分野の資格を取得する、そういうことを考えてみるとお金との縁を何倍も強くできる日です。周りから｢すごいね｣と褒められることは、能力があるのだと自信を持って。



ラッキーアイテム：スカーフ



ラッキーカラー：ゴールド 恋愛運恋愛に強い追い風が吹いてくる運気！あなたが大胆に行動すると、追い風はさらに強くなるでしょう。恋の相手には、普段よりも情熱を込めた視線を向けて。出会いにも積極的に動いて〇。すぐに距離が縮まっていきそうです。金運これまで趣味で楽しんできたことを副業にする、もしくは、その分野の資格を取得する、そういうことを考えてみるとお金との縁を何倍も強くできる日です。周りから｢すごいね｣と褒められることは、能力があるのだと自信を持って。ラッキーアイテム：スカーフラッキーカラー：ゴールド

【2位】水瓶座 総合運：★★★★☆

積み重ねてきた努力が、今日、ついに花開くかもしれません！しかも、想像以上の結果が出せる可能性も大です。大切なのは、奇抜なことや目立つ行動をしないこと。コツコツと続けてきた方法を、今日もそのまま積み重ねてください。



恋愛運

「言わなきゃよかった」などと、起こした行動を後悔しそうな恋愛運。ただ、なにもしなければ、穏やかに現状維持ができる日でもあります。毎日何度も連絡を取りあっている恋人でも、最低限のやり取りでOKだと考えて。



金運

収入UP、節約、投資など、これまで続けてきたお金の努力が報われる予感！自分の中で貫いてきたルールは、今日もしっかりと守るのがポイント。また、これまでの努力にプラスできる工夫があれば、取り入れてみてください。



ラッキーアイテム：スーツスタイル



ラッキーカラー：ブラウン

【3位】山羊座 総合運：★★★★☆

あなたのなかで、友だちを思いやる気持ちが自然に大きくなりそう。「最近どう？」と、言葉をかけるだけでもOKですから、あなたから友情を示してみてください。友だちの思いやりも伝わってきて、最高に楽しい話もできるでしょう。



恋愛運

「いいな」と思う人が何人かいたり、誰かに幻滅したりと、恋心が忙しくなる運気。今日は、自分のなかで生まれてくる感情を、決して否定しないで。「こういうことで、こんなふうに感じるんだ」と自分を知ることで魅力がアップします！



金運

金運は好調！特に、人を通じてお金との縁が強くなる日です。立場や性別、職業などに関係なく、多くの人と接してみるのがオススメ。お金の使い方や運用などのヒントをもらえそうです。オープンにいろんな話をするのがポイント。



ラッキーアイテム：アイスクリーム



ラッキーカラー：アクアブルー

【4位】牡牛座 総合運：★★★★☆

今日は、人づきあいを純粋に楽しむことができそう。「聞いてほしい」という雰囲気を出している人の話に、まずは耳を傾けてみてください。想像以上にワクワクしたり、なにかあなたのためになる情報が舞い込んできたりしそうです。



恋愛運

幸せな恋を一緒に育んでいくことができる人と出会える可能性大！自分ひとりで恋の相手を探そうとしないで。友だちや知人などを頼りにするほうが、より幸せな恋へとつながりそうです。また、恋の相手には、無邪気な笑顔を見せると〇。



金運

まわりにあわせて自分もお金を出さなければならない、そんなこともありそうな運気です。ただ、それ以外の部分では、予算以上のお金はかからないはず。また、人付きあいにきちんとお金を使うことで、自分自身に納得できる日でもあります。



ラッキーアイテム：手鏡



ラッキーカラー：ピンク

【5位】乙女座 総合運：★★★☆☆

心がワクワクして、試してみたいことや行ってみたい場所が出てきそう。早速行動に移すと、自信も運気もさらにアップします！大切なのは、ひとつのやり方にこだわらないこと。別の方法も思いついたら、どんどん試してOKです。



恋愛運

出会った人にひと目ボレされたり、知り合いが急にあなたにドキドキしたりと、モテる1日！恋の幸せを引き寄せるポイントは、背中。「後ろから見ても美しい姿勢を」と意識していると、全身から眩しいほどに魅力が放たれます！



金運

｢勉強になるな｣と思えることにお金を使うと、お金を引き寄せる力がグンと強くなる日です。気になっていた習いごとやセミナーがあれば、改めてチェックしてみて。ただし、お金をかけることはひとつに絞るのがポイントです。



ラッキーアイテム：デンタルリンス



ラッキーカラー：ビビッドイエロー

【6位】天秤座 総合運：★★★☆☆

「こんな魅力を手に入れたい」と思っていることに、今日は時間とエネルギーを使ってみてください。すぐに手応えを感じられるでしょう。そして、自分で思う以上に魅力がアップしているはず。憧れている人のまねをするのも〇。



恋愛運

今日は、強引な人のペースに巻き込まれそうになるかも。「恋人として付きあう気がない」と感じたら、ストレートな言葉で伝えてOK。また、自分の体のケアにたっぷり時間をかけると、恋の魅力がアップする1日です。



金運

あなたが今後、さらに多くのお金を稼ぐためのきっかけやヒントがもたらされる運気です。副業や投資など、お金に関する話が舞い込んできたら、ひとまず聞いてみてください。｢危険だ｣｢怪しい｣と最初から決めつけないことがポイント。



ラッキーアイテム：ルームウェア



ラッキーカラー：グリーン