日本将棋連盟の清水市代会長は３０日、「公式戦番勝負対局規定検討委員会」の最終答申を受け、コメントを発表した。

清水会長は「取り組むべき課題や規定の策定にあたり、特に留意すべき点が具体的に示されております」と受け止め、「日本将棋連盟といたしましては、その内容を重く受け止め、答申で示された方向性を十分に踏まえながら、速やかに規定の策定作業に着手いたします」とした。

事務局として委員に携わった同連盟・糸谷哲郎常務理事も「委員の皆様にご自身の見識から、報告書をご作成いただいたと認識している。答申を参考にさせてもらいながら、連盟の規定、各社さんと作っていくことになると思う」と話した。

昨年１２月、福間香奈女流五冠が「対局の日程と出産予定日の前後計１４週の期間が一部でも重なる場合、対局者が変更される」という規定をめぐり要望書を提出。連盟は規定を削除。委員会の設立を発表し、今年１月に発足した。この日の報告では出場制限を設けない、出場不可能の場合の代替措置を設けるなどが提言された。

◆日本将棋連盟・清水市代会長のコメント全文 このたび、公式戦番勝負対局規定検討委員会より最終答申をいただきました。委員の皆様におかれましては、限られた期間の中で、専門的な見地から、真摯（しんし）に議論を尽くしていただきましたことを深く感謝申し上げます。本答申では、取り組むべき課題や規定の策定にあたり、特に留意すべき点が具体的に示されております。日本将棋連盟といたしましては、その内容を重く受け止め、答申で示された方向性を十分に踏まえながら、速やかに規定の策定作業に着手いたします。策定にあたっては、関係者の皆さまのお声を引き続き丁寧に伺い、将棋界にとって、そして女流棋士にとりましても意義のある、公正で実効性のある内容となるよう、連盟として責任をもって取り組んでまいります。そして、日頃より将棋界を応援してくださっているファンの皆さまに安心して見守っていただけますよう、将棋界全体の発展と信頼の向上につながる制度づくりを進めてまいります。 ２０２６年４月３０日 公益社団法人日本将棋連盟