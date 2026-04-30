【「グラビアチャンピオン」VOL.12】 4月30日 発売 価格：1,760円

「グラビアチャンピオン」VOL.12表紙

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秋田書店は、「グラビアチャンピオン」VOL.12を4月30日に発売した。価格は1,760円。

今号は日向坂46大特集号。表紙には今回が2度目となる日向坂46の正源司陽子さんが登場している。正源司さんは日向坂46表題曲で2度のセンター経験を持ち、最新曲でもフロントを務めている。付録として、正源司陽子さんの両面ポスターが付いてくる。

巻頭グラビアには、加入3年半でたどり着いた新境地や、五期生センターから受けた刺激など、グループの未来を背負う覚悟について語った超ロングインタビューを掲載している。

裏表紙と巻末特集は、こちらも選抜常連の人気メンバーである宮地すみれさんが担当している。他にもアニメ「魔入りました!入間くん」第4シーズンのEDテーマを担当している「CANDY TUNE」や、グラビア界を席巻中の福井梨莉華さん、「あまいものつめあわせ」＆「CLIONE」メンバー・高島江梨奈さんが初登場。さらに、声優界からは伊達さゆりさんと澤田姫さんも登場している。

「グラビアチャンピオン」VOL.12裏表紙

【日向坂46正源司陽子さんコメント】

（2度目の表紙）ありがとうございました！ （今回撮影で行った）あの水族館、じつは私にとって思い出の場所なんです。もともと水族館が好きで地元にいたころからよく通っていたんですが、上京して右も左もわからない時期に『東京の水族館』と検索して初めて訪れたのがあの水族館でした。東京で“心の拠りどころ”みたいなものを探していた時期に見つけられた場所のひとつだったので、撮影でまた行くことができてとても嬉しかったです。

【日向坂46宮地すみれさんコメント】

（2度目の出演）ありがとうございます！ ダイナーのシーンが一番最初の撮影だったんですが、自然体でリラックスして臨ませていただきました！ プール付きのお庭のシーンは晴れていて気持ちよかったですし、こういうラフなヘアスタイルや服装は、“おひさま”の皆さんからすると珍しい私なんじゃないかなって思います。

【特典ポストカード】

セブンネットショッピング「日向坂46正源司陽子ポストカード」

ローソン雑誌売り場にて販売（※一部店舗）「日向坂46正源司陽子ポストカード」

HMV＆BOOKS「日向坂46宮地すみれポストカード」

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