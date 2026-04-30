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フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「1日の終わりにこれやって！疲れを次の日に残さない夜のストレッチ」と題した動画を公開しました。この動画では、1日の疲れを流し、すっきりと眠れる体に整えるためのストレッチプログラムを紹介しています。



プログラムは、あぐらの姿勢で座り、片方の腕を上げて体側を伸ばすストレッチから始まります。のが氏は、指先を遠くに伸ばすようにして、体側から脇にかけて気持ちよく伸ばすよう解説。続いて、頭の重さを利用して首をゆっくりと回し、首周りのこりをほぐしていきます。



その後、上腕三頭筋のストレッチでは、頭の後ろで肘を持ち、体を横に倒すことで二の腕から脇腹までを同時に伸ばします。四つん這いの姿勢で行う「スレッド・ザ・ニードル」では、腕を体の下に通して肩と背中を深くねじり、肩甲骨周りの緊張を解放。さらに、膝立ちの姿勢から片足を前に出す「腸腰筋のストレッチ」では、腰を反らさず、お腹に力を入れて骨盤を丸める意識を持つことがポイントだと説明しています。最後は、股関節の柔軟性を高める「フロッグストレッチ」で締めくくります。



今回紹介されたストレッチは、全身の緊張を和らげ、心身をリラックスさせる動きで構成されています。一日の終わりにこのプログラムを取り入れることで、疲労回復を促し、より良い睡眠へと繋げることができるでしょう。