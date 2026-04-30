「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（５月２日、東京ドーム）

４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝と、元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が激突する歴史的一戦まで残り２日となった３０日、都内で公式会見が行われた。ともにパウンド・フォー・パウンド入りしている３２勝無敗同士の日本人頂上決戦を前に、互いに頬がこけた仕上がった様子で登壇。井上は「やれることは全てやってきた。今は非常に落ち着いている。２日後をゆっくり待っている」と心境を明かし、「ボクシングの面白さ、素晴らしさ、トップ選手同士が戦えばこんなに盛り上がるんだというのを見せたい。まだまだ井上尚弥だというところを証明したい」と第一人者としてのプライドをにじませた。

井上は昨年３月の年間表彰式の壇上で、中谷に対戦を呼びかけた。それからの１年で、井上は３戦、中谷は２戦をクリアし、待望の東京ドーム決戦がついに実現する。

史上最強の“モンスター”に挑む中谷は「体重調整も順調で、あと数１００グラム落とす段階。今まで積み上げてきた僕の人生や井上選手の人生が５月２日にぶつかる。１人のボクサーが積み上げてきたものをぶつけて、どれだけの人が心が動いて感動してくれるかにモチベーションを持っている。しっかり発揮したい。（何を証明したい？）強さです」と力強く言い切った。