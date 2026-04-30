今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて12年目の著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第24回（2026年4月30日放送）の「風、薫る」レビューです。（ライター 木俣 冬）

オブザーブの意味 捨松の場合

リアリティはある。とはいえ、さすがに毎朝、女性たちのギスギスを見るのはしんどい。と思っていると、第24回はようやくいい話になってきた。見るのを迷いはじめた人がいたら第24回は安心して見てほしい。

はじめての休日。りん（見上愛）と直美（上坂樹里）とトメ（原嶋凛）は一緒に休日を過ごそうとしたが揉めてしまい結局バラバラに行動することになる。

実家が青森で行くところのないトメは宿舎にひとり残る。大きな木箱を持ってきて、ふたを開けると……。

箱の中身の真相はお預け。りんは家で美津（水野美紀）と話し「やっぱり私、間違えた。言っちゃいけないこと言った」と直美に対して失礼なことを言ったことを反省する。

その頃、直美は捨松（多部未華子）の家を訪ねていた。

「あら、随分お元気そうね」と捨松はあきらかにわざと反対の言葉を使っている。

直美はナイチンゲールの本に書かれた「オブザーブ」の意味を捨松に質問。捨松の回答は「包み込むように見続ける」という意味だった。捨松は長い米国生活のため日本語がうまくなく、あまりいい訳ができないともどかしく思いながらも説明する。

「看護の看という字で、『看る』とも書きますでしょう。手の下に目と書いて」「手と目を使って見る。ナースは医者ではないから治療はしない。病ではなく人を看るということかと。日本語は奥深い。人間を好きでないとできない仕事かもしれないわね」

そう言われて直美は「私は、看護婦に向いていないのかもしれません。人間があまり好きではありません。むしろ嫌いな人の方が多いです。悪口も言いますし、嘘（うそ）もつく。優しくもありません。一ノ瀬さんや、周りの人を傷つけてばかりで」と殊勝なことを言いだした。

「きっと一ノ瀬さんのような人が、看護婦に向いているんです」と言う直美。りんに憎まれ口を叩きながらも内心反省していた。

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