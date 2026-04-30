東野圭吾『ナミヤ雑貨店の奇蹟』、韓国ドラマ化 リュ・スンリョン、キム・ヘユン、イ・チェミン出演で、2027年ディズニープラスで配信決定
世界累計1,300万部超えで実写映画化もされた、東野圭吾のベストセラー小説『ナミヤ雑貨店の奇蹟』が、韓国ドラマ化される。リュ・スンリョン、キム・ヘユン、イ・チェミンなど話題のキャストが多数出演し、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ （ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて2027年に独占配信されることが発表された。
【映像】日本映画は…『ナミヤ雑貨店の奇蹟』本編映像
本作は「東野圭吾史上最も泣ける感動作」と称され、実写映画化もされた世界累計1,300万部を超えるベストセラー小説『ナミヤ雑貨店の奇蹟』を原作としたファンタジー・ヒューマンドラマ。長年閉ざされていた雑貨店を舞台に、犯罪に失敗して逃亡中の3人の若者が、過去を生きる人々との手紙のやり取りを通して、人を思いやる気持ちの大切さに気付いていく、時代を超えたつながりが生み出す奇跡と、優しさの連鎖を描く心温まる物語。
雑貨店の店主コ・ミンジュンを、シリアスからコメディまでこなし、観客動員数1,000万人超えの出演作を4作も持つ名俳優リュ・スンリョン（『ムービング』シリーズ、『パイン ならず者たち』）、 店から送られた手紙に影響を受ける人々には、キム・ヘユン（『スノードロップ』『ソンジェ背負って走れ』）、イ・チェミン（『暴君のシェフ』）、ムン・サンミン（『深夜2時のシンデレラ』『パヴァーヌ』）が、逃亡中の若者を、カン・ユソク（『いつかは賢いレジデント生活』）、パク・ジョンウ（『20世紀のキミ』）、キム・ソンジョン（『ケリョン仙女伝〜恋の運命はどっち!?〜』）が演じる。
脚本・監督はパク・ヨンジュ（『市民捜査官ドッキ』）、製作はThe LAMP ltd（『タクシー運転手 約束は海を越えて』）が手掛ける。
■キャスト
リュ・スンリョン：『ムービング』シリーズ、『パイン ならず者たち』
キム・ヘユン：『スノードロップ』『ソンジェ背負って走れ』
イ・チェミン：『暴君のシェフ』『CASHERO 〜ヒーローは現金を持つ〜』
ムン・サンミン：『深夜２時のシンデレラ』『パヴァーヌ』
カン・ユソク：『いつかは賢いレジデント生活』『おつかれさま』
パク・ジョンウ：『20世紀のキミ』
キム・ソンジョン：『ケリョン仙女伝〜恋の運命はどっち!?〜』
■スタッフ
脚本・監督：パク・ヨンジュ『市民捜査官ドッキ』
製作：The LAMP ltd『タクシー運転手 約束は海を越えて』
【映像】日本映画は…『ナミヤ雑貨店の奇蹟』本編映像
本作は「東野圭吾史上最も泣ける感動作」と称され、実写映画化もされた世界累計1,300万部を超えるベストセラー小説『ナミヤ雑貨店の奇蹟』を原作としたファンタジー・ヒューマンドラマ。長年閉ざされていた雑貨店を舞台に、犯罪に失敗して逃亡中の3人の若者が、過去を生きる人々との手紙のやり取りを通して、人を思いやる気持ちの大切さに気付いていく、時代を超えたつながりが生み出す奇跡と、優しさの連鎖を描く心温まる物語。
脚本・監督はパク・ヨンジュ（『市民捜査官ドッキ』）、製作はThe LAMP ltd（『タクシー運転手 約束は海を越えて』）が手掛ける。
■キャスト
リュ・スンリョン：『ムービング』シリーズ、『パイン ならず者たち』
キム・ヘユン：『スノードロップ』『ソンジェ背負って走れ』
イ・チェミン：『暴君のシェフ』『CASHERO 〜ヒーローは現金を持つ〜』
ムン・サンミン：『深夜２時のシンデレラ』『パヴァーヌ』
カン・ユソク：『いつかは賢いレジデント生活』『おつかれさま』
パク・ジョンウ：『20世紀のキミ』
キム・ソンジョン：『ケリョン仙女伝〜恋の運命はどっち!?〜』
■スタッフ
脚本・監督：パク・ヨンジュ『市民捜査官ドッキ』
製作：The LAMP ltd『タクシー運転手 約束は海を越えて』