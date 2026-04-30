「大相撲夏場所」（５月１０日初日、両国国技館）

３場所連続優勝と綱とりを狙った春場所で負け越し、初のかど番を迎える大関安青錦（２２）＝安治川＝が２９日、都内の部屋で稽古を行った。

場所中に痛めた左足は、春巡業中に小指付け根骨折と判明し、途中離脱した。四股など基礎で汗を流した安青錦は「出場を目指している。少しずつ良くなってきた」と状態を説明。先場所を「今まで味わったことがない感じだった。次に生かすしかない」と振り返った。

かど番への暗転も「ショックは全くない。オレが負け越したからって、川の中で魚は泳いでいるし、いつもの電車も通っている。大変なことじゃない」と気持ちを切り替えた。相手から対策されていることを認めつつ、相撲を変えることは「それは自分の中で逃げになる。最後まで自分でいたい」と否定した。

５月１日には稽古総見、２日はボクシング井上尚弥と中谷潤人の東京ドーム決戦が控える「全勝の日本人同士（の試合）はめったにない。生で見られたら」と観戦を希望。勝敗予想は「（自分は）プロじゃない。応援をしたい」と語っていた。