ちゃんみな「24時間テレビ」スペシャルサポーター就任「名探偵コナン」青山剛昌氏デザインのチャリTシャツ盛り上げる【コメント】
【モデルプレス＝2026/04/30】8月29日から30日にかけて放送される日本テレビ系「24時間テレビ49‐愛は地球を救う‐」。今年のチャリTシャツは、漫画家の青山剛昌氏が手掛けることが決定。さらに、アーティストのちゃんみながスペシャルサポーターに就任することが分かった。
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2026年のチャリTシャツデザインを手掛けるのは、今年でテレビ放送30周年を迎え、子どもから大人まで幅広い世代を魅了する「名探偵コナン」などを生み出した、青山氏。今年のテーマ「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」について、思いをデザインに込めてもらった。
昨年の『24時間テレビ』において、青山氏がチャリTシャツに強い想いを込め、「あなたのことを教えて」というテーマの本質を描いた。キャラクターたちが生き生きと話し合うデザインは、多くの視聴者の心に届き、私たち番組スタッフ自身も、改めて『24時間テレビ』が届けるべき「愛」の形を深く考えさせられるきっかけとなった。
今年の「24時間テレビ」は「家族」をテーマに掲げる。「家族」とは、血のつながりだけではなく、時間を共にし、支え合い、信じ合うことで生まれるもの。それはまさに、青山氏が長年描き続けてきた、キャラクター同士が“血縁”を超えた絆でつながる「名探偵コナン」の世界観そのもの。今年のテーマを語るうえで青山氏以上にふさわしい方はいない。昨年から続く“想いのバトン”を、さらに大きく、深く、広く、日本中に届けたい。その一心で、歴史的な2年連続で依頼することとなった。
同一のキャラクター、同一の作者に、2年連続でデザインをお願いすることは、長い『24時間テレビ』の歴史の中でも前例のない試み。今年テレビアニメ30周年を迎える「名探偵コナン」、青山氏と共に、「家族」の物語を、日本中に広げていきたい。
今回、チャリTシャツを盛り上げるべく24時間テレビのスペシャルサポーターを務めるのは、アーティストのちゃんみな。10代で「名探偵コナン」に出会って以来、“自分のDNAには名探偵コナンが組み込まれている”と語り、プライベート旅行で鳥取県の｢青山剛昌ふるさと館｣に足を運ぶほど、作品愛があふれている彼女。先日、“コナン愛”を熱弁する様子がバラエティー番組で放送され大きな反響を呼んだ。そんなちゃんみなが今年のチャリTシャツをスペシャルサポーターとして盛り上げる。
現在はアーティスト、プロデューサー、一児の母としても八面六臂の活躍をし、幅広い世代から大きな共感を集めているちゃんみな。「家族」という単位から社会を考える今年の24時間テレビで、アーティストとして、ひとりの女性として、そして母として今を生きる彼女が、みなさんに新たなメッセージを届ける。（modelpress編集部）
チャリTシャツを盛り上げるスペシャルサポーターに任命いただき光栄です。「名探偵コナン」は私のDNAに組み込まれた、作品です。自分の楽曲制作においても、トリックを忍ばせる、ギミックを仕込むなどは顕著に影響受けていると感じています。そういう一筋縄ではいかない、読み解いていくと分かるというようなことは青山先生から学んだ部分ではないかと思います。Tシャツのデザインも拝見して、血のつながった家族のみならず、仲間も含めて、ファミリーというイラストがとても素敵だと思いました。
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◆青山剛昌氏、2年連続「24時間テレビ」チャリTシャツ担当
2026年のチャリTシャツデザインを手掛けるのは、今年でテレビ放送30周年を迎え、子どもから大人まで幅広い世代を魅了する「名探偵コナン」などを生み出した、青山氏。今年のテーマ「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」について、思いをデザインに込めてもらった。
今年の「24時間テレビ」は「家族」をテーマに掲げる。「家族」とは、血のつながりだけではなく、時間を共にし、支え合い、信じ合うことで生まれるもの。それはまさに、青山氏が長年描き続けてきた、キャラクター同士が“血縁”を超えた絆でつながる「名探偵コナン」の世界観そのもの。今年のテーマを語るうえで青山氏以上にふさわしい方はいない。昨年から続く“想いのバトン”を、さらに大きく、深く、広く、日本中に届けたい。その一心で、歴史的な2年連続で依頼することとなった。
同一のキャラクター、同一の作者に、2年連続でデザインをお願いすることは、長い『24時間テレビ』の歴史の中でも前例のない試み。今年テレビアニメ30周年を迎える「名探偵コナン」、青山氏と共に、「家族」の物語を、日本中に広げていきたい。
◆ちゃんみな「24時間テレビ」スペシャルサポーター就任
今回、チャリTシャツを盛り上げるべく24時間テレビのスペシャルサポーターを務めるのは、アーティストのちゃんみな。10代で「名探偵コナン」に出会って以来、“自分のDNAには名探偵コナンが組み込まれている”と語り、プライベート旅行で鳥取県の｢青山剛昌ふるさと館｣に足を運ぶほど、作品愛があふれている彼女。先日、“コナン愛”を熱弁する様子がバラエティー番組で放送され大きな反響を呼んだ。そんなちゃんみなが今年のチャリTシャツをスペシャルサポーターとして盛り上げる。
現在はアーティスト、プロデューサー、一児の母としても八面六臂の活躍をし、幅広い世代から大きな共感を集めているちゃんみな。「家族」という単位から社会を考える今年の24時間テレビで、アーティストとして、ひとりの女性として、そして母として今を生きる彼女が、みなさんに新たなメッセージを届ける。（modelpress編集部）
◆ちゃんみなコメント
チャリTシャツを盛り上げるスペシャルサポーターに任命いただき光栄です。「名探偵コナン」は私のDNAに組み込まれた、作品です。自分の楽曲制作においても、トリックを忍ばせる、ギミックを仕込むなどは顕著に影響受けていると感じています。そういう一筋縄ではいかない、読み解いていくと分かるというようなことは青山先生から学んだ部分ではないかと思います。Tシャツのデザインも拝見して、血のつながった家族のみならず、仲間も含めて、ファミリーというイラストがとても素敵だと思いました。
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