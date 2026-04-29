イメチェンは難しいと諦める前に見てほしい♡ なりたい印象を叶える「コーデ術」3選

心から好きだと思えるお洋服を、自信を持って着るための秘訣を知りたいってコ、必見！そこで今回は、金川紗耶・三浦理奈・本田紗来をお手本に、なりたい印象を叶えるコーデ術をご紹介します。自分の“好き”を肯定して、おしゃれの幅をもっと広げてみて♡

なりたい印象を叶えるコーデ術のエトセトラ まわりからの印象は、自分のなりたい姿とは少し違う。そんなギャップに悩むコも多いはず。イメチェンは難しいとあきらめる前に、なりたい印象になれちゃうコーデ術を学びましょ♡

幼い印象になりがちなら... ドレッシーワンピを味方につけてみる クールな服を着てもどこか幼い印象になってしまう……。そんなコは、ボディラインの出るドレッシーなワンピを選んでみて！ 無理してる印象にならないよう、カジュアルなアイテムと組みあわせると◎。

Cordinate ドロストの効いたワンピにスポ要素で調和を 女のコらしさとオトナのこなれ感をアピールできる青みピンク。ウエスト部分のドロストがレディな雰囲気を加速させてくれる。 スポーティなアウターとのあわせがキャラクターに寄り添うことで、背伸びしすぎてない等身大のコーデに仕上がる。 ショートトラックジャケット 11,000円／プーマ ドロストキャミワンピース9,790円／dazzlin サンダル 8,910円／RANDA

ギャルっぽくなりがちなら... 薄手の生地を重ねて強さを排除 お顔立ちがはっきりとしているコは、強い印象が生まれがち。儚い雰囲気をまといやすい、軽やかかつ甘さのある素材を選んでみよう♡ 派手色は強さをきわ立てるから、淡い色をチョイスせよ！

Cordinate ガーリー素材＋白ベースで甘〜く仕上げて 白×薄色デニムでやわらかな印象をメイク。透け感のあるレースが超優秀。 レースビスチエ 15,400円／Calvin Klein Underwear（カルバン・クライン）ジャージートップス 12,100円／CODE A（CODE A ルミネ新宿店）デニムパンツ 33,000円／リーバイス®（リーバイ・ストラウス ジャパン）レースラップスカート 9,900円／COCO DEAL（ココ ディール）パンプス 16,500円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

クールに見られがちなら... トレンドのフリルとドットを利用せよ “可愛い”より“カッコいい”と見られやすいクールさんは、無理に甘々にするのはナンセンス。あえて、モードな雰囲気は残しつつ、トレンドのフリルやレースをポイントであしらうのはいかが？

Cordinate 冒険しすぎないオール黒でほどよい甘さに 全体をシックな黒で統一することで、ドットやフリル、足元のシアーの女性らしい甘さが映える。 シアーフリルショートブラウス 8,910円／jouetie ショートパンツ 8,800円／PELLICULE ベロアレースヘアゴム 4,950円／カロリナ グレイサー（ビームス公式オンラインショップ）リボンつきバレエシューズ 7,920円／RANDA ソックス／スタイリスト私物 撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／金川紗耶、三浦理奈、本田紗来（以上本誌専属）

金川紗耶

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

本田紗来